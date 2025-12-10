«Бесплатно поедут и не рижане», — депутаты о новых транспортных льготах

Согласно проекту, 100-процентная скидка на проезд будет предоставлена всем участникам национального движения сопротивления — независимо от места их регистрации. Ранее бесплатно могли ездить только те, кто был задекларирован в Риге.

«Мы хотим, чтобы эти люди могли пользоваться общественным транспортом на равных условиях, где бы они ни жили», — отмечают депутаты.

Кроме того, 50-процентная скидка будет предоставлена техническим работникам подведомственных учреждений Департамента благосостояния, если они работают не менее 20 часов в неделю. Сейчас такая льгота действует только для социальных работников, сиделок, воспитателей и медицинского персонала.

Планируется также, что в первый день учебного года все пассажиры смогут ездить бесплатно.

До 30 июня 2026 года продлевается и бесплатный проезд для украинских беженцев, который ранее был утверждён до конца 2025 года.

Расширение льгот потребует дополнительных расходов: 43 567 евро — на поддержку участников сопротивления, 136 254 евро — для сотрудников соцучреждений, 707 057 евро — за бесплатные поездки 1 сентября и 3,5 миллиона евро — на продление льгот для беженцев.

Окончательное решение о поправках примет Рижская дума.