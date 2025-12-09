Мы жалеем юродивых и обеспечиваем их работой… в министерствах: Херманис об истинной проблеме страны

"Хочу поделиться опытом. Может, кому-то пригодится.

Всю свою профессиональную жизнь я руководил большими коллективами. Не только Новым Рижским театром (который в этом году был единственным репертуарным театром в мире, где билеты раскуплены на полгода вперёд).

За пределами Латвии я поставил около полусотни крупномасштабных спектаклей в важнейших театрах и оперных домах Европы, и процесс всегда выглядит примерно так: сначала меня приглашают с моей идеей/видением, которым я убеждаю несколько сотен до того лично незнакомых мне людей (причём иностранцев), готовых поверить и воплотить это в жизнь.

Затем задача лидера — создать условия и дать возможность, чтобы потенциал каждого участника (художника, актёра, музыканта, администрации, технического цеха) максимально раскрылся и продуктивно использовался для реализации плана. А в итоге результат совместных усилий виден всем на премьере. Если результат хороший и прекрасный — это заслуга всех двухсот (в случае театра) или пятисот (в случае оперы) вовлечённых людей. Если результат дерьмовый — виноват только один человек: руководитель/режиссёр. И говорю это без всякой иронии. Потому что искренне в это верю.

Нынешняя отсталость и упадок латвийского государства — хорошая иллюстрация моей мысли.

Уже вижу, как подтягиваются все борцы за справедливость, которые будут пугать нас авторитаризмом. Но у них нет по-настоящему убедительных аргументов или примеров, подтверждающих эффективность противоположного метода.

Коллективные решения лишь порождают безответственность, и ржавеющие конструкции Rail Baltica у аэропорта и на Даугаве навсегда останутся памятниками их идеологии.

Неудивительно и то, что они всем сердцем поддерживают нынешнюю латвийскую избирательную систему, благодаря которой к власти и принятию решений приходят люди, которые больше нигде не могут найти нормальную работу. Они до сих пор каким-то удивительным образом верят, что это даёт лучшие результаты.

Здесь уместно ещё раз вспомнить знаменитый случай, когда один бывший министр (особенно прославившийся в ковидные времена) после завершения политической карьеры наконец нашёл работу в частном секторе, где очень быстро продемонстрировал свою непригодность. Как мне лично рассказал владелец компании, стало очевидно, что интеллектуальные способности человека не позволяют сажать его за стол, где принимаются решения, и в итоге он оказался полезен только для «открывания дверей» и связи со своими друзьями в государственных учреждениях.

Конечно, замечательно, что наше общество настолько инклюзивное и мы так заботимся о безработных и неудачниках, что в утешение отдаём им функции управления государством (парламент и министерские портфели).

Мой личный опыт, напротив, говорит: концепция, что результат зависит только от умного руководителя, вовсе не означает автоматического приглашения в гости к Лукашенко в Белоруссию, где диктатор командует каким-то угнетённым народом. Совсем нет. Я говорю о совершенно другом принципе управления. Где единственная задача руководителя — раскрывать и стимулировать потенциал каждого человека. Чтобы таланты и способности каждого вовлечённого расцветали и максимально поощрялись.

Когда много лет назад меня назначили директором JRT (это была моя первая должность), первым делом я сделал всех сотрудников (не только актёров) своего рода «акционерами»: каждый получал дополнительные проценты от вечерней выручки с билетов и становился заинтересованным в общем результате. А когда я режиссёр — у меня нет более важной задачи, чем помочь раскрыться актёрскому потенциалу Кейшса, Знотиньша или Даудзиньша. Именно так я понимаю функцию руководителя.

Конечно, было бы очень соблазнительным вызовом придумать механизм, который сделал бы всех жителей Латвии (или хотя бы налогоплательщиков) акционерами латвийского государства не только в абстрактном, но и в буквальном смысле. Чтобы в конце каждого года каждый из нас получал на банковский счёт доплату или вычет — в зависимости от финансовых показателей государства. Полагаю, для такой малочисленной страны, как наша, было бы совсем не невозможно изобрести беспрецедентные стимулирующие модели. Эй, нас всего полтора миллиона! Это один небольшой район в других мировых мегаполисах. Почему мы не хотим собраться, «выйти из коробки» и найти самые эффективные решения? Наше малое количество здесь — наше преимущество, оно позволило бы попробовать вещи, которых ещё нигде не было.

Например, Латвия могла бы стать первой страной в мире с концепцией образования, где каждому параллельно придётся осваивать две разные профессии. Искусственный интеллект неизбежно будет вносить коррективы на рынок труда, но крышу на доме поставить, сантехнику починить или детей воспитать роботы никогда не научатся. Поэтому уже сейчас видно, что в будущем на рынке труда гораздо выше будут котироваться не навыки программиста, а умения, которые только человек своими руками и вместе с головой сможет выполнять. К тому же при наших печальных демографических прогнозах выгоднее, чтобы каждый гражданин Латвии владел двумя профессиями, чем ждать «ракетостроителей и ядерных физиков» из арабских и африканских стран.

Детей нужно приучать с детства к мысли, что в жизни придётся освоить и поменять несколько профессий — и это нормально. Потому что мы сами не знаем и не осознаём свои скрытые таланты и свой потенциал. И это касается буквально каждого человека. Каждого из нас, в любом возрасте. Нужна только смелость. И «выход из коробки» — единственный способ начать. Прямо сегодня.

Когда движение «Без партий» призвало общество присылать 10 пунктов, как улучшить страну, то абсолютно все, кто до сих пор откликнулся (акция продолжается до выборов), отметили один и тот же пункт. Как думаете, какой?

Именно так: сокращение регулирующих функций государства. Сейчас бесконечное количество ограничений и бюрократических процедур — главный барьер и «убийца» для раскрытия потенциала народа. Это также главная причина, почему латыши продолжают покидать эту страну. Раньше уезжали малоимущие, теперь уезжают богатые. Нет ни войны, ни других смутных времён. Просто сейчас это государство, недружелюбное к людям. Одно из наших будущих партийных предложений — премировать чиновников за каждое отменённое регулирование. А если захотят принять новое — правило: два старых нужно ликвидировать.

Конечно, без чиновничества не обойдётся ни одно государство. И нам нужно придумать, как сотрудничать с самыми умными из них — с теми, кто мыслит долгосрочно и в интересах народа (а не только государства). Я довольно уверен, что среди латвийских чиновников гораздо больше умных и патриотично настроенных людей, чем среди нынешних политиков. Более того, мне известно, что в глазах чиновничества нынешние политики со своими часто некомпетентными и противоречивыми решениями (или их отсутствием) во многих местах потеряли уважение и поддержку. Потому что мы снова возвращаемся к исходной теме: всё решает качество решений руководителя. И от политиков больше ничего и не ждут, кроме способности принимать правильные решения.

Поскольку заменить общество или народ у нас нет возможности, то нужно менять порядок отбора руководителей. А к этому можно прийти только одним путём — поменяв избирательную систему: выбирать адекватных депутатов, которые, в свою очередь, смогут выбрать адекватных министров. И если, например, у нас 14 министерств, то их задача — найти 14 хозяев с мозгами и яйцами (в переносном смысле), которые железной политической волей наведут порядок в своих отраслях и будут способны на следующий же день уволить любого чиновника, саботирующего интересы Латвии. И отсутствие идей в голове и бездействие тоже будут расцениваться как злой умысел.

Чиновничество у нас делится на три слоя: часто оторванное от реальности руководство, чрезмерно усердное второе звено (или амбициозные сотрудники) и все остальные, которые в основном, насколько возможно, саботируют или избегают отдачи любой энергии. Краткая расшифровка поведения этих групп такова.

Высшее чиновничество в восторге от своего высокого статуса (75 % получателей самых больших зарплат в стране) и поэтому их главная мотивация — заставить политиков сохранить им эту привилегию. Поскольку и политики хотят лишь сохранить свой статус, они довольно зависимы друг от друга — любые изменения означали бы огромные риски, не говоря уже о вложенном труде. Поэтому весь управленческий блок (политики и топ-чиновники) исполняет такой политический танец. Время от времени появляется кто-то, кто видит в этом личную выгоду и обыгрывает политиков «снизу» (наглядный пример — нынешняя министр культуры Агнесе Лаце, которая, увидев возможность и слабость этого внутреннего театра, вытеснила Агнесе Логину с поста).

Вторая группа — чрезмерно усердные чиновники, потому что почти всю работу на самом деле делают небольшое количество сверхусердных и суперэнергичных сотрудников, которые либо вынуждены это делать (потому что не умеют и не могут избегать работы), либо верят, что работой поднимутся на топ-уровень, либо делают это из личных идеалов. «Умные руководители» делают этих фанатиков своими союзниками. Но часто эти люди перерабатывают до полного выгорания. В своей наивности они счастливы принимать похвалы от руководства, почётные грамоты и кружки с логотипом организации.

Третья группа — саботажники, то есть все остальные, которые, видя эту «институциональную стену», понимают, что стараться не стоит, и соответственно отлынивают от всего, от чего можно, избегают всего, чего можно избежать, но при этом ненормально раздувают свою значимость или нехватку ресурсов как оправдание бездействию. Там полный спектр всевозможных манипуляций.

Чиновники, конечно, не злодеи, а добросердечные и милые люди. Это наши бывшие одноклассники или даже родственники. Но сами реорганизовать себя изнутри они никогда не смогут — там действуют другие законы природы. Поэтому это сможет сделать только министр/политик каждой отрасли, который когда-нибудь возьмёт на себя ответственность. Короче, спасение опять одно — найти правильных руководителей.

Но чтобы до этого дойти, ответственность должно взять на себя общество и понять логическую цепочку причин и следствий. Так же, как аборигены в некоторых племенах тропических лесов сравнительно недавно поняли связь между сексом в кустах и тем, что через 9 месяцев рождается ребёнок, так и латышам нужно наконец постараться понять связь между местной избирательной системой (которая в латвийском варианте давно не имеет никакого отношения к демократии) и прогрессирующим отставанием от соседей.

Остаётся только выйти из коробки", - пишет Херманис.