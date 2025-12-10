Золотые парашюты налоговой. Почти 2,5 миллиона евро направят на пособия увольняемым из VID

В бюджете вознаграждений VID на 2025 год такие расходы не были предусмотрены, а сэкономить на других статьях не удалось. Поэтому средства на выплату пособий будут перераспределены из ряда приоритетных направлений государственного бюджета.

«Для достижения сокращения расходов, сохранив при этом доступность публичных услуг, было принято решение уменьшить фонд оплаты труда и ликвидировать сотни должностей», — пояснили в Минфине.

Часть выплат профинансируют из программы «Обеспечение налоговой и таможенной политики». В частности, по направлению «Исполнение требований национальных и нормативных актов ЕС, включая адаптацию IT-систем» будет перенаправлено 133 362 евро.

Согласно Закону о вознаграждении должностных лиц, при увольнении из-за сокращения штатов сотрудникам положены выходные пособия от одной до четырёх среднемесячных зарплат — в зависимости от стажа.

Для обеспечения выплат до конца 2025 года Минфин планирует перераспределить общий объём средств в размере 1,64 миллиона евро с других целевых программ.