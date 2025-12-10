Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Завтра будет ещё дороже», — латвийцы о дорогой реновации. Без денег ЕС она теряет смысл (1)

Редакция PRESS 10 декабря, 2025 09:18

Новости Латвии 1 комментариев

Реновация остаётся единственным способом продлить срок службы многоквартирных домов и сократить теплопотери, однако процесс стремительно дорожает. Европейские гранты закончились, а спрос на обновление зданий продолжает расти, сообщает LSM+.

Жильцы дома на улице Упес, 2a в Риге, завершили реновацию в 2023 году. «Дом выглядел ужасно, всё старое — стояки, фасад, крыша. Теперь всё новое, но каждая квартира платит от 9 до 20 тысяч евро в течение 15 лет», — рассказала Лиана Рутка, представитель жильцов. Общая стоимость проекта составила 1,2 миллиона евро, половину покрыли фонды ЕС.

«Если бы сделали раньше, лет на пять, было бы значительно дешевле», — отмечает Рутка.
По данным Государственного контроля, в Латвии реновированы лишь 4% многоквартирных домов — чуть более тысячи из почти сорока тысяч. Для комфортного уровня обновления требуется не менее 26,6 тысячи зданий.

Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш пояснил, что в ряде домов после реновации плата за тепло снизилась, но ежемесячные взносы по кредитам выросли до 1,5–2 евро за квадратный метр. Для трёхкомнатной квартиры это около 100–120 евро в месяц.

Ещё одна проблема — отсутствие новых грантов. Программа поддержки завершена, и деньги остались только для Латгалии. Директор департамента энергетических инструментов Минэкономики Селина Абелниеце заявила, что новая программа ЕС может появиться не раньше 2028 года, а Фонд социального климата — в 2027-м.

Тем временем активисты реновации, как Виктория Зейхмане из дома на Latgales 222с, пытаются не терять время: «Мы готовим проект, энергоаудит и документы. Завтра будет ещё дороже — лучше начинать сейчас».

Госконтроль уже передал Минэкономики рекомендации по поиску новых источников финансирования и снижению кредитной нагрузки для жителей.

