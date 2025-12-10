Медики бьют тревогу: таурин не такой «безопасный стимулятор», как казалось раньше

Главная претензия — дозировки. В энергетиках таурин обычно сочетается с кофеином, что усиливает нагрузку на сердце. Кардиологи отмечают: у чувствительных людей такая комбинация может провоцировать скачки давления, аритмию и тревожность.

Есть и второй слой претензий: почкам и печени приходится перерабатывать повышенное количество таурина, а исследований долгосрочного воздействия больших доз у людей нет. Тесты на животных показывают возможные нарушения обмена веществ, но данных для конкретных выводов всё ещё мало.

Особенно медиков настораживает употребление энергетиков с таурином подростками — именно эта группа попадает в больницы чаще всего.

На фоне хайпа с «таурин как эликсир молодости» специалисты напоминают важную деталь: в реальных научных работах речь идёт не о напитках, а о контролируемых дозах чистого вещества, и обычно — на животных моделях. Переносить эти выводы на человека без долгих исследований нельзя.

Врачи формулируют просто:умеренное количество — ок, литры энергетиков — точно нет.