Этот вопрос возник у Калниньша уже давно, когда он летел в Брюссель утром в понедельник и увидел в салоне самолёта трёх депутатов Европарламента — Жданок, Рубикса и Мирского.

«Как они вообще туда попадают, а теперь летят в Брюссель представлять меня…» — недоумевает актёр. На это Кайминьш ответил, что это просто демократия, их выбрало большинство, как когда-то выбрали его и И. Калниньша.

И. Калниньш сказал, что хочет доказать свою полезность другим способом и больше не хочет становиться депутатом, чтобы сидеть на заседаниях и зарабатывать таким образом деньги, да и заработать там много не получится. Он хотел доказать свою полезность, собрав руководителей, таких как Херманис, Сукутс и ​​других людей из разных организаций, и создал Фонд культурного капитала, потому что видел, что у эстонцев такой есть.

Однако когда И. Калниньш однажды попросил оплатить кому-то билет, фонд попросил актёра написать свою творческую биографию. И тут он подумал: «Чёрт возьми! Неужели мне обязательно писать всю эту чушь?» — и сам оплатил билет.