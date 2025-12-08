Келлог: Мирное соглашение отделяют от подписания два пункта

По его версии, усилия по урегулированию - в "последних 10 метрах" от финиша, которые всегда являющихся самыми сложными.

Келлог уточнил, что Россия и Украина с начала полномасштабной войны потеряли более 2 млн человек погибшими и ранеными.

РФ контролирует 19,2% территории Украины, включая аннексированный Крым, всю Луганскую область, более 80% Донецкой области, около 75% Херсонской и Запорожской областей, а также части Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей, напомнило агентство Reuters.

Согласно первоначальным предложениям США, работа ЗАЭС должна быть возобновлена под надзором Международного агентства по атомной энергии, а электроэнергия - распределяться между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 6 декабря, что у него состоялся долгий и "содержательный" телефонный разговор со спецпосланником президента США - Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа - Джаредом Кушнером.

В Кремле 5 декабря заявили, что Кушнер, возможно, будет вести основную работу по подготовке соглашения. "Если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", - отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится 8 декабря в Лондоне с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz), чтобы "критически оценить" подвижки на переговорах под руководством США. Макрон 6 декабря в соцсети X анонсировал встречу в Лондоне.