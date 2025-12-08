Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страшнее ковида: стало известно, что именно может вызвать новую пандемию (1)

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 14:04

Мир 1 комментариев

Ученые предупреждают, что вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию более серьезную, чем COVID-19, если он мутирует и станет легко передаваться от человека к человеку, сообщает nra.lv.

Британская газета Manchester Evening News, ссылаясь на данные Агентства по охране здоровья населения Великобритании, сообщает, что в Великобритании зафиксированы десятки вспышек вируса H5N1 среди диких птиц и на птицеводческих фермах. Аналогичная ситуация наблюдается в Европе и США.

На данный момент риск для человека оценивается как очень низкий, поскольку практически все случаи заболевания возникают только у тех, кто имеет прямой контакт с инфицированными птицами.

Каковы основные опасности? Мари-Анн Рамекс-Велти, медицинский директор Центра респираторных инфекций Института Пастера, заявила: «Самый опасный сценарий — если вирус адаптируется к передаче от человека к человеку. Тогда он станет настоящим пандемическим вирусом».

По ее словам, проблема в том, что: 

У людей практически нет иммунитета к вирусам H5;

В условиях пандемии заболевание может протекать в тяжелой форме даже у детей и здоровых людей;

Такая пандемия может оказаться более серьезной, чем COVID-19.

Первая смерть от редкого вида

Недавно в США был зафиксирован первый случай заражения человека вирусом H5N5 .

У погибшего мужчины, проживавшего в штате Вашингтон и содержавшего домашнюю птицу, которая контактировала с дикими птицами, быстро развилась тяжелая форма заболевания с высокой температурой и дыхательной недостаточностью.

Есть ли защита?

Ученые отмечают, что в отличие от коронавируса:

Вакцины против гриппа можно разрабатывать быстрее;

Вакцины и противовирусные препараты, которые могут быть эффективны против птичьего гриппа, уже доступны.

Птичий грипп уже нанес огромный ущерб.

Птичий грипп уже унес жизни сотен миллионов птиц по всему миру, серьезно повредив пищевые цепи.

Риски пандемии пока еще низкие.

Грегорио Торрес, глава научного отдела Всемирной организации здравоохранения животных, считает: «Нам нужно быть готовыми заранее. Но пока люди могут спокойно гулять, есть курицу и яйца — риск всё ещё низкий».

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (1)

Животные 19:29

Животные 1 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать