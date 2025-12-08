Британская газета Manchester Evening News, ссылаясь на данные Агентства по охране здоровья населения Великобритании, сообщает, что в Великобритании зафиксированы десятки вспышек вируса H5N1 среди диких птиц и на птицеводческих фермах. Аналогичная ситуация наблюдается в Европе и США.

На данный момент риск для человека оценивается как очень низкий, поскольку практически все случаи заболевания возникают только у тех, кто имеет прямой контакт с инфицированными птицами.

Каковы основные опасности? Мари-Анн Рамекс-Велти, медицинский директор Центра респираторных инфекций Института Пастера, заявила: «Самый опасный сценарий — если вирус адаптируется к передаче от человека к человеку. Тогда он станет настоящим пандемическим вирусом».

По ее словам, проблема в том, что:

У людей практически нет иммунитета к вирусам H5;

В условиях пандемии заболевание может протекать в тяжелой форме даже у детей и здоровых людей;

Такая пандемия может оказаться более серьезной, чем COVID-19.

Первая смерть от редкого вида

Недавно в США был зафиксирован первый случай заражения человека вирусом H5N5 .

У погибшего мужчины, проживавшего в штате Вашингтон и содержавшего домашнюю птицу, которая контактировала с дикими птицами, быстро развилась тяжелая форма заболевания с высокой температурой и дыхательной недостаточностью.

Есть ли защита?

Ученые отмечают, что в отличие от коронавируса:

Вакцины против гриппа можно разрабатывать быстрее;

Вакцины и противовирусные препараты, которые могут быть эффективны против птичьего гриппа, уже доступны.

Птичий грипп уже нанес огромный ущерб.

Птичий грипп уже унес жизни сотен миллионов птиц по всему миру, серьезно повредив пищевые цепи.

Риски пандемии пока еще низкие.

Грегорио Торрес, глава научного отдела Всемирной организации здравоохранения животных, считает: «Нам нужно быть готовыми заранее. Но пока люди могут спокойно гулять, есть курицу и яйца — риск всё ещё низкий».