Разрешат ли досрочно снимать со счёта накопления 2-го пенсионного уровня? Экономисты против

И в Эстонии, и в Литве условия 2-го пенсионного уровня были изменены: там теперь можно отказаться от участия в нём или до выхода на пенсию снять часть накоплений. А что в Латвии? Минблаг оценивает такую возможность, но экономисты настроены критически, сообщает LSM.LV.

До 2021 года участие в 1-м и 2-м пенсионных уровнях было обязательным для жителей всех трёх стран Балтии. Первой провела реформу Эстония, где около 150 тысяч человек отказались от 2-го пенсионного уровня - это примерно пятая часть всех участников. Они сняли более 1,3 миллиарда евро, многие воспользовались этими деньгами для приобретения автомашины или бытовой техники.

В Литве с 2026 года жителей перестанут автоматически регистрировать для 2-го пенсионного уровня. Те, кто уже зарегистрирован, смогут выйти из системы или снять до 25% от накоплений.

Глава Минфина Литвы Криступас Вайтекунас пояснил Латвийскому телевидению, что 2-й пенсионный уровень в обществе всегда воспринимался отрицательно, людей не устраивало, что их делают его участниками без их согласия.

Что же в Латвии? Стоит ли брать пример с ближайших соседей?

Чиновник Минблага, отвечающая за пенсии, ответила порталу LSM.lv весьма кратко: "В данный момент продолжаются дискуссии со специалистами в данной области. Поправки в закон о государственных фондированных пенсиях будут внесены после того, как будет найдено наиболее приемлемое решение".

В первой половине года появилась информация, что Минблаг планирует продвигать такие поправки к этому закону, чтобы можно было за два года до пенсионного возраста выйти из 2-го пенсионного уровня и присоединить накопления к 1-му уровню. 

Экономист Банка Латвии Олег Ткачёв отметил, что изменения эстонских и литовских законах удостоились заслуженной критики от тамошних экономистов (в том числе из центральных банков обеих стран), и от международных финансовых организаций, включая МВФ. Он назвал этот случай "одним из тех относительно редких, когда Латвия не должна следовать примеру Эстонии и Литвы".

Ранее в своём блоге Ткачёв пояснял, что доходность 1-го пенсионного уровня зависит от развития латвийской экономики и динамики численности населения Латвии, а 2-го - от процессов на международных финансовых рынках.

"Увы, вскоре демографические проблемы в Латвии станут более выраженными, и второй уровень пенсий будет играть важную роль для сохранения долгосрочной стабильности пенсионной системы", - заявил экономист.

Если разрешить преждевременно снимать со счёта накопления 2-го уровня или переносить их на 1-й уровень, фактически окажутся под угрозой будущие доходы самих пенсионеров.

"К тому же надо понимать, что этой возможностью скорее всего воспользуются люди с более низким уровнем доходов. Так что их пенсии в будущем станут ещё меньше, это углубит разрыв в доходах и будет способствовать бедности. Чтобы обеспечить в будущем прожиточный минимум пенсионерам с очень низким уровнем доходов, придётся повышать налоги. По сути, это будет не что иное, как единоразовое пособие от правительства за счёт косвенного увеличения долгов правительства, так как взятые обязательства государству придётся погашать", - подчеркнул Ткачёв.

Он также напомнил, что латвийская пенсионная система на международном уровне признана одной из самых прогрессивных в мире и что призвание Банка Латвии состоит в том, чтобы работать с улучшением существующей системы, а не "ломать её непродуманными решениями".

Профессор ЛУ Инна Штейнбука тоже считает, что в случае, если подобным образом пенсией разрешат распоряжаться, это усугубит финансовые проблемы в будущем. В Латвии очень много пенсионеров, подверженных риску бедности, и "такие перспективы могут показаться демотивирующими и способствовать дискуссиям о преждевременном снятии средств и их израсходовании на повседневное потребление. Но могут, наоборот, заставить задуматься о том, что накопления нужно значительно увеличить, поскольку будущих пенсионеров будет содержать гораздо меньшее число налогоплательщиков. Если, конечно, не произойдёт глобальный технологический рывок, который изменит подход к пенсионной системе в целом".

Профессор рекомендует не менять закон и соблюдать рекомендации МВФ. "В Литве реформа предусматривает возможность снять накопления в случае серьёзного заболевания. Возможно, такой вариант стоило бы рассмотреть, это могло бы усилить свободу распоряжаться своими средствами в критической ситуации и не создало бы шока для макроэкономики в целом", - заявила эксперт.

