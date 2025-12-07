«В поезд можно погрузить сотни солдат»: о сносе железной дороги в Россию — за и против

Автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш смоделировал один из таких сценариев: "Из Псковской дивизии ВДВ грузятся бойцы примерно на 60 платформ - это один поезд. Можно разместить 400 бойцов в пассажирских вагонах и ещё как минимум 100 единиц техники на платформах. Целый батальон вместе с техникой перемещается со скоростью в среднем 80 км/ч, это очень много. У такого поезда километровая длина".

Ему оппонирует бывший управляющий Рижским свободным портом и член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Леонид Логинов, заявивший, что такой поезд "можно взорвать", и задавший вопрос - какова же цель российских войск.

"Какова их цель? Добегут до Домской площади эти российские солдаты?" - высказался Логинов.

Вердиньш ответил: "Цель - занять территорию. Не сразу, но такая цель у них есть. Как сказал один высокопоставленный чиновник, у меня нет хрустального шара, ни у меня, ни у вас его нет, чтобы сказать - будет, не будет. Но как-то так общая ситуация наводит на то, что ситуацию можно моделировать и без хрустального шара".

Демонтировать ли железную дорогу, ведущую в Россию? Этот вопрос занимает как военных экспертов, так и экономистов. В Национальных вооружённых силах считают, что каждая железнодорожная ветка, которая физически соединяет Латвию со странами-агрессорами, - это риск. Железная дорога - это спинной хребет российской армии, это доказывает и война в Украине. Дроны и артиллерия - это сильная угроза, но по железной дороге прибывают пехотинцы, которые захватывают территорию.

У российской армии есть специальные железнодорожные отряды, которые могут проложить рельсы за несколько часов. Поэтому, чтобы снос рельсов был эффективен, надо срыть ещё и насыпи, а также принять и другие меры против мобильности в приграничье.

Но настало ли подходящее время для этого? У парламента и правительства нет единого видения. Возможно, не хватает информации. До конца года оценку должны дать рабочие группы Минэкономики, Минфина, МВД и МИД, взвесив "за" и "против".

НВС уже сейчас хочет уменьшить риск, но Latvijas Dzelzceļš заявляет, что снос остановит поток транзитных грузов.

Железнодорожные перевозки в Латвии сократились в объёме от 11,5 млн тонн в 2024 году до 7,6 млн тонн за десять месяцев нынешнего года. Треть перевозок в 2024 году составлял импорт и транзит из России и Центральной Азии.

Поэтому демонтаж путей повлиял бы на конкретные грузопотоки, но не на железную дорогу в целом. Впрочем, это была бы значительная потеря для Latvijas dzelzceļš.

Итак, эксперты по безопасности и НВС чётко заявляют, что безопасность должна стоять выше узких экономических интересов.

Однако такое решение имело бы долговременные экономические последствия - даже в случае, если бы в будущем ситуация в регионе изменилась.