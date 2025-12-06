Срочно требуется 193 тревожных сирены; денег на это нет и пока не предвидится

Когда 26 ноября в Латвии проводилась проверка тревожных сирен, многие жаловались, что не получили оповещений на телефон и сирен тоже не слышали. Балтманис рассказал, что статистика не слишком радует: оказалось, что всего у 7% жителей Латвии установлено в телефоне мобильное приложение 112 Latvija. Начальник ГПСС считает, что в данном случае речь идёт не только о знаниях и информированности, но и о культуре людей, потому что всегда будут те, кто будет в курсе, но чего-то не сделают и не будут соблюдать, те, кому будет всё равно. Он привёл в пример ситуацию в Украине.

"У украинцев есть мобильное приложение, предупреждающее о воздушных налётах. И знаете, сколько процентов его скачали? Всего 40! Никогда ни в одной стране не будет так, что все будут всё соблюдать!" - пояснил Балтманис.

Что касается конкретно сирен, то начальник ГПСС рассказал, что было проведено обследование и по его результатам сделан вывод, что необходимо установить ещё 193 новых сирены. "У нас критерий определён: 500 человек на квадратный километр. Мы обследовали 78 мест, где эти критерии выполняются, ещё выявлено 34 места, где сирены есть и действуют, но их нужно улучшить. Однако в целом ещё нужно 193 новых. Установка одной сирены, включающая в себя также строительный проект, само оборудование и работу, стоит около 28 тысяч евро. Нужно искать финансирование", - заявил Балтманис. Проблема в том, что финансирования пока что как раз и нет.