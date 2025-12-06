Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Придётся говорить по-русски: шеф Госполиции — о борьбе с мошенниками (2)

Госполиция также могла бы проводить разъяснительную работу на русском языке для сокращения случаев мошенничества, заявил начальник Госполиции Армандс Рукс в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Комментируя большое количество жертв различных видов мошенничества, Рукс отметил, что в большинстве случаев обманутыми оказываются русскоязычные граждане. Это логично, поскольку мошенники также чаще говорят на этом языке.

Хотя Государственная полиция уже проводит различные кампании по разъяснению мошеннических схем и предупреждению людей о недопустимости их использования, добиться результатов непросто. Поэтому Государственная полиция рассматривает возможность проведения разъяснительной работы и на русском языке.

«У нас была достаточно принципиальная позиция, что мы не будем использовать русский язык, но теперь мы видим, что на экспертном уровне придется объясняться на русском языке», — признался начальник полиции.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, за последнюю неделю ноября у жителей Латвии было украдено 460 937 евро.

С 24 по 30 ноября Государственная полиция зарегистрировала 271 случай мошенничества. Из них в 71 случае жители потеряли деньги, однако в 197 случаях попытки мошенников завершились без финансовых потерь, а в трёх случаях размер причинённого ущерба пока не установлен. Общая сумма ущерба для жителей составила не менее 460 937 евро.

Больше всего денег по-прежнему выманивают с помощью фишинга или ложных звонков, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, Государственной полиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений, почтовых служб или социальных служб. На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось украсть 303 931 евро, и больше всего таких случаев снова зарегистрировано в Рижском районе — 189.

