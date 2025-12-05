Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«За 100 лет Россия напала на 19 стран, и ни одна из них никогда не нападала на Россию»: Каллас (7)

Редакция PRESS 5 декабря, 2025 11:23

Выбор редакции 7 комментариев

«Редко бывают такие однозначные случаи, как эта война, где есть агрессор, Россия, и жертва, Украина. Для достижения мира нам нужны уступки и обязательства со стороны России. По моим подсчетам, за последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них по три-четыре раза. И ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», - заявила еврокомиссар по безопасности Кая Каллас в интервью испанской El Paso. Приводим некоторые выдержки.

-Все приветствуют мирные усилия. И я верю, что президент Трамп искренне хочет мира. И украинцы тоже жаждут его. В феврале они согласились на безоговорочное прекращение огня; теперь нам нужно это прекращение огня, чтобы мы могли сесть за стол переговоров. И мы не должны ставить обе стороны в равные условия.

-Санкции на нефть действительно болезненны. Только в ноябре их доходы от продажи нефти упали на 35%. Российская экономика находится в чрезвычайно тяжелом положении: национальные резервы почти исчерпаны, доходы от продажи газа и нефти резко упали. 25% российских компаний обанкротились или находятся на грани банкротства, инфляция превышает 10%, а процентная ставка национального банка близка к 20%. Поэтому сейчас они собираются повысить налоги, что является непопулярной мерой. Кроме того, в стране наблюдается серьезный дефицит бензина. Население начинает это ощущать. Приведет ли это к изменениям? Пока нет, но если у них закончатся деньги, ситуация может резко измениться.

...Давайте подумаем об основных ценностях ЕС: уважение прав человека, верховенство закона, международное право. Когда я путешествую по миру, страны все чаще обращают взоры на Европу, потому что мы являемся надежным партнером, который по-прежнему верит в международное право и основанную на правилах многостороннюю систему. И страны по всему миру, особенно небольшие, понимают, что международное право — это единственное, что их защищает. Если мы откажемся от Устава ООН, который запрещает изменение границ с помощью силы, мы все окажемся в опасности. Мировой порядок меняется. И именно мы, ЕС, должны направить его в нужное русло.

-Российская оппозиция критикует европейскую меру по ужесточению визовых требований.

-Россия не является демократической страной; для диктатора важно, чтобы его соратники были довольны. Поэтому элита поддерживает лояльность силовых структур, таких как полиция и армия, и устраняет все альтернативы. Элита живет в Москве и Санкт-Петербурге, и именно она путешествует, потому что у большинства российских граждан нет на это средств. Богатые люди пока не ощущают на себе последствий войны, потому что она ведется на украинской территории. Гибнут украинские мирные жители: 93 % российских целей — это мирные объекты: больницы, школы, жилые дома, энергетическая инфраструктура. Россияне по-прежнему считают, что война происходит очень далеко. Большинство российского населения поддерживает войну, и делает это в первую очередь ради славы, потому что для них завоевание других территорий означает славу, поскольку они не чувствуют страданий украинцев. Так что, если они не могут путешествовать, возможно, они также чувствуют, что платят цену за войну. И это может оказать небольшое давление на российское руководство, что может изменить ситуацию.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (7)

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (7)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (7)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (7)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (7)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (7)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (7)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

