-Все приветствуют мирные усилия. И я верю, что президент Трамп искренне хочет мира. И украинцы тоже жаждут его. В феврале они согласились на безоговорочное прекращение огня; теперь нам нужно это прекращение огня, чтобы мы могли сесть за стол переговоров. И мы не должны ставить обе стороны в равные условия.

-Санкции на нефть действительно болезненны. Только в ноябре их доходы от продажи нефти упали на 35%. Российская экономика находится в чрезвычайно тяжелом положении: национальные резервы почти исчерпаны, доходы от продажи газа и нефти резко упали. 25% российских компаний обанкротились или находятся на грани банкротства, инфляция превышает 10%, а процентная ставка национального банка близка к 20%. Поэтому сейчас они собираются повысить налоги, что является непопулярной мерой. Кроме того, в стране наблюдается серьезный дефицит бензина. Население начинает это ощущать. Приведет ли это к изменениям? Пока нет, но если у них закончатся деньги, ситуация может резко измениться.

...Давайте подумаем об основных ценностях ЕС: уважение прав человека, верховенство закона, международное право. Когда я путешествую по миру, страны все чаще обращают взоры на Европу, потому что мы являемся надежным партнером, который по-прежнему верит в международное право и основанную на правилах многостороннюю систему. И страны по всему миру, особенно небольшие, понимают, что международное право — это единственное, что их защищает. Если мы откажемся от Устава ООН, который запрещает изменение границ с помощью силы, мы все окажемся в опасности. Мировой порядок меняется. И именно мы, ЕС, должны направить его в нужное русло.

-Российская оппозиция критикует европейскую меру по ужесточению визовых требований.

-Россия не является демократической страной; для диктатора важно, чтобы его соратники были довольны. Поэтому элита поддерживает лояльность силовых структур, таких как полиция и армия, и устраняет все альтернативы. Элита живет в Москве и Санкт-Петербурге, и именно она путешествует, потому что у большинства российских граждан нет на это средств. Богатые люди пока не ощущают на себе последствий войны, потому что она ведется на украинской территории. Гибнут украинские мирные жители: 93 % российских целей — это мирные объекты: больницы, школы, жилые дома, энергетическая инфраструктура. Россияне по-прежнему считают, что война происходит очень далеко. Большинство российского населения поддерживает войну, и делает это в первую очередь ради славы, потому что для них завоевание других территорий означает славу, поскольку они не чувствуют страданий украинцев. Так что, если они не могут путешествовать, возможно, они также чувствуют, что платят цену за войну. И это может оказать небольшое давление на российское руководство, что может изменить ситуацию.