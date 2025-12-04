Пугающие итоги рейда: каждый четвертый водитель не сменил резину

Вчерашний рейд под Елгавой выявил тревожную картину: примерно за три часа было задержано восемь водителей с несоответствующими шинами, причём у двух из них глубина протектора была настолько низкой, что с автомобилей сняли номерные знаки, и им пришлось продолжить путь на эвакуаторе.

Водитель BMW Кристерс честно признался TV3, что не обращает внимания на такие мелочи. Меньше чем за час к его машине добавились еще два автомобиля Volvo со схожей проблемой.

«Я даже не заметил этого, потому что недавно прошел техосмотр, но, понимаете, я не уследил за тем, что уже 1 декабря и...» — удивляется водитель Янис.

«Наверное, я не смогу ответить. Наверное, если недостаточно, то да, но тогда все жалобы к мужу. [TV3: Не знали?] Я правда не знала, нет. Значит, на зиму придётся переходить на что-то более основательное», — говорит водитель Кристине.

Хотя температура воздуха и погодные условия больше напоминают раннюю весну, чем зиму, требования не меняются: с 1 декабря все легковые автомобили должны быть оснащены соответствующими зимними шинами. Управление безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с Государственной полицией также начали следить за соблюдением этого требования.