Выслали без права объясниться: суд Сатверсме рассмотрит дело Романенко

Заявитель - левый активист Владислав Романенко, участник общества Maiznīca. Правозащитник Елизавета Кривцова отмечает, что ограничений прав человека в связи с госбезопасностью становится все больше, поэтому очень важно, чтобы существовала эффективная возможность защиты своих прав. По ее мнению, на данный момент такой возможности нет и сформировалась административная и судебная практика, когда человек не знает, что ему вменяют и соответственно не может возразить по существу.

Как сообщалось ранее, глава МВД Рихард Козловскис внес в список персон нон грата Владислава Романенко — долгое время проживавшего в Латвии россиянина. Причиной названы «пророссийские взгляды» молодого активиста.

Владислав Романенко действовал в центре Maiznīca, прожил в Латвии восемь лет, учится в университете и изучал вопросы идеологии. В сфере его интересов — постмарксизм, левое либертарианство, говорит молодой человек. Недавно выяснилось, что на одной из дискуссий в центре присутствовал Каспар Розитис, который, по его собственному утверждению, некоторое время сотрудничал со Службой госбезопасности (там тоже это не комментируют). На дискуссии обсуждали левые идеи и палестинский вопрос.

Закон позволяет главе МВД принять решение о включении иностранца в черный список, но только после получения заключения компетентного госучреждения, например, спеуслужбы.