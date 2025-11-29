Президент Латвии посетил новую тюрьму в Лиепае; что он сказал по этому поводу?

Он подчеркнул, что новая тюрьма должна стать образцом эффективной системы исполнения наказаний.

Предполагается, что после открытия новой тюрьмы будут закрыты места заключения в Лиепае, Елгаве и Даугавпилсе. В новом месте лишения свободы можно будет разместить 1200 заключённых.

После осмотра тюрьмы Ринкевич заявил, что систему исполнения наказаний, которая может эффективно достигать своей цели, невозможно себе представить без соответствующей безопасной среды для заключённых и особенно для персонала.

Размещать "постояльцев" в Лиепайской тюрьме начнут уже в марте следующего года. Сейчас для неё ищут работников, и сообщается, что интерес к работе в тюрьме велик.

Сотрудники Управления мест заключения отметили, что после открытия новой тюрьмы станет меньше жалоб от заключённых в Европейский суд по правам человека по поводу условий в местах лишения свободы.

Лиепайская тюрьма будет самым современным местом заключения в странах Балтии и первым, построенным в независимой Латвии.