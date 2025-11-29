Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Президент Латвии посетил новую тюрьму в Лиепае; что он сказал по этому поводу?

© LTV 29 ноября, 2025 12:02

Важно 0 комментариев

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

Он подчеркнул, что новая тюрьма должна стать образцом эффективной системы исполнения наказаний. 

Предполагается, что после открытия новой тюрьмы будут закрыты места заключения в Лиепае, Елгаве и Даугавпилсе. В новом месте лишения свободы можно будет разместить 1200 заключённых. 

После осмотра тюрьмы Ринкевич заявил, что систему исполнения наказаний, которая может эффективно достигать своей цели, невозможно себе представить без соответствующей безопасной среды для заключённых и особенно для персонала.

Размещать "постояльцев" в Лиепайской тюрьме начнут уже в марте следующего года. Сейчас для неё ищут работников, и сообщается, что интерес к работе в тюрьме велик.

Сотрудники Управления мест заключения отметили, что после открытия новой тюрьмы станет меньше жалоб от заключённых в Европейский суд по правам человека по поводу условий в местах лишения свободы.

Лиепайская тюрьма будет самым современным местом заключения в странах Балтии и первым, построенным в независимой Латвии.

«Мы вообще нормальные?!» Публика в шоке от сравнения детей с животными — прав ли Минздрав?

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

Левитс: «Мы любим поныть, но на фоне европейских стран у нас дела идут хорошо!»

Важно 12:40

Важно 0 комментариев

В новом цикле программ Latvija 2035 на портале Jauns.lv ведущий Андрей Пантелеев побеседовал с экс-президентом Латвии Эгилом Левитсом, который дал в целом позитивную оценку происходящему в стране, но назвал "камнем преткновения" стратегическое планирование.

В новом цикле программ Latvija 2035 на портале Jauns.lv ведущий Андрей Пантелеев побеседовал с экс-президентом Латвии Эгилом Левитсом, который дал в целом позитивную оценку происходящему в стране, но назвал "камнем преткновения" стратегическое планирование.

«Чуть сердечный приступ не случился!» Жителей Латвии тревожат заказные письма

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

Интересный вопрос затронула в своём посте в соцсети "Тредс" Анете. Что характерно, практически все комментаторы ответили, что с ней согласны и чувствуют примерно то же самое. Зачастую бывает, что они беспокоятся напрасно, но иногда их опасения далеко не беспочвенны. Что же до такой степени волнует народ?

Интересный вопрос затронула в своём посте в соцсети "Тредс" Анете. Что характерно, практически все комментаторы ответили, что с ней согласны и чувствуют примерно то же самое. Зачастую бывает, что они беспокоятся напрасно, но иногда их опасения далеко не беспочвенны. Что же до такой степени волнует народ?

Орбан: Украина должна оставаться «буферным государством»

Важно 11:43

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Минобороны ФРГ: У Германии нет «плана на войну с Россией»

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

