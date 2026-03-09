Самый милый подарок к 8 марта? Дети из больницы раскрасили камни для пингвинов и их подруг

Дети из детского госпиталя раскрасили маленькие камешки, которые потом передали… пингвинам. И у этой идеи есть совершенно особый смысл.

Дело в том, что у многих видов пингвинов существует романтическая традиция. Самцы ищут красивые камни и дарят их самкам. Если подарок понравится, пара начинает строить гнездо.

Поэтому сотрудники зоопарка решили немного помочь пингвинам с «подарками».

Пациенты детской больницы взяли обычные камешки и превратили их в настоящие маленькие произведения искусства - с узорами, цветами и яркими красками. Затем эти камни передали в зоопарк.

Результат оказался неожиданно забавным.

Пингвины начали активно выбирать раскрашенные камешки и носить их самкам - точно так же, как делают это в природе во время брачного сезона.

В зоопарке говорят, что идея получилась символичной: дети, которые сами проходят лечение, сделали маленькие подарки для пингвинов и их «романтических свиданий».

Сотрудники признаются, что яркие камни сразу привлекли внимание птиц.

И теперь у некоторых пингвиньих пар в гнёздах лежат не просто камни, а настоящие разноцветные «подарки» от детей.