Топливо дорожает! Водители уже платят до 1,90 евро

Редакция PRESS 9 марта, 2026 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Военный конфликт на Ближнем Востоке резко поднял мировые цены на нефть, а вслед за ними подорожало и топливо в странах Балтии. При этом в Риге рост цен оказался самым умеренным по сравнению с соседними государствами, хотя водители признают - это самый заметный скачок со времён пандемии.

Как рассказал в эфире Латвийского радио руководитель категории топлива компании «Circle K Latvia» Гатис Титовс, между ценами на нефть и топливо существует прямая связь.

«Рост на нефтяной бирже уже достигает 40 % по сравнению с прошлой неделей. Производители топлива, видя рост цен на нефть, понимают, какие затраты и спрос ожидают при следующих закупках», - пояснил Гатис Титовс.
Цены на нефть продолжают расти и уже достигли максимального уровня с 2022 года. Одновременно заметно дорожает и природный газ.

На автозаправках в Риге водители говорят, что особенно сильно выросла цена на дизель. Однако влияние на повседневную жизнь люди оценивают по-разному.

«Три дня назад заправлял дизель по 1,8 евро. Сейчас уже 1,9. Меньше ездить мы не стали - просто тратим больше денег».
Другие опасаются, что дальнейший рост цен ударит по всей экономике.

«Я заправляюсь за свои деньги. Если цена подскочит с 1,60 до 2,20 евро, конечно, это повлияет. В магазинах всё сразу подорожает».
По словам экспертов, рост цен в Латвии оказался ниже, чем у соседей. В частности, в Литве в этом году увеличили акциз на топливо и действуют более высокие требования к биодобавкам. Поэтому там цена дизельного топлива уже приблизилась к двум евро за литр.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

