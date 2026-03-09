Топливо дорожает! Водители уже платят до 1,90 евро

Как рассказал в эфире Латвийского радио руководитель категории топлива компании «Circle K Latvia» Гатис Титовс, между ценами на нефть и топливо существует прямая связь.

«Рост на нефтяной бирже уже достигает 40 % по сравнению с прошлой неделей. Производители топлива, видя рост цен на нефть, понимают, какие затраты и спрос ожидают при следующих закупках», - пояснил Гатис Титовс.

Цены на нефть продолжают расти и уже достигли максимального уровня с 2022 года. Одновременно заметно дорожает и природный газ.

На автозаправках в Риге водители говорят, что особенно сильно выросла цена на дизель. Однако влияние на повседневную жизнь люди оценивают по-разному.

«Три дня назад заправлял дизель по 1,8 евро. Сейчас уже 1,9. Меньше ездить мы не стали - просто тратим больше денег».

Другие опасаются, что дальнейший рост цен ударит по всей экономике.

«Я заправляюсь за свои деньги. Если цена подскочит с 1,60 до 2,20 евро, конечно, это повлияет. В магазинах всё сразу подорожает».

По словам экспертов, рост цен в Латвии оказался ниже, чем у соседей. В частности, в Литве в этом году увеличили акциз на топливо и действуют более высокие требования к биодобавкам. Поэтому там цена дизельного топлива уже приблизилась к двум евро за литр.