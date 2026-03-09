16 января он пишет: "Месяц назад моя младшая сестра наконец вернулась из Англии. Очень быстро нашла работу в одном супермаркете, но, конечно, столкнулась именно с той средой, которая многих до сих пор мотивирует уезжать".

По комментариям понятно, что речь идёт о русскоговорящей среде.

Надолго, однако, сестра Дависа на этой работе не задержалась. 1 марта он опубликовал два поста, где объяснил, по какой причине:

"Моя сестра ушла с этой работы и уже вернулась в Англию. Иностранцы могут найти работу, где требуется язык хинди, а от реэмигрировавших латышей ожидают русского языка. Нельзя, но в собеседовании при приёме на работу всё же спрашивали о знаниях этого языка".

И рассказ о событии, которое, что называется, переполнило чашу:

"Пережитое моей сестрой в последний рабочий день. Увы, много таких событий, много о них говорят в быту, немалая часть это понимает, что это часть среды, если ты работаешь в сфере обслуживания, но, увы, это как-то нормализовано и никто от этого не защищён. Это ненормально!"

К твиту Давис присовокупил скриншот поста своей сестры, где она подробно описывает, как всё случилось:

"Вот я отправила начальнице, если жалобу напишет.

Привет, только что была ситуация, когда клиент принёс сдать куртку, пробежал мимо [закрашено] и сказал: "Отойди в сторону". Пришёл, бросил куртку на стол и по-русски начал что-то бормотать, что чек в кармане. Я попросила - не мог ли бы он сказать по-латышски. Но по ситуации поняла, что брак. Искала, где заполнить, но листочка не было, где обычно. В стрессе я не смогла найти.

Казалось, что уже слишком наклоняется через прилавок, к тому же он ненормально завёлся в связи с вопросом "Нельзя ли по-латышски?". По-русски сказал, что я должна с клиентом обязательно по-русски говорить, я извинилась, что не могу ответить, и продолжила по-латышски.

Он такой: "Как ты можешь жить и работать в Риге и не знать русского языка? Ведь это язык Риги!". Я такая: "Я извиняюсь, но я латышка и не владею так хорошо русским языком!". Он жутко завёлся, начал меня ругать, что я некомпетентна и не могу здесь работать, попросил позвать руководство.

Немного казалось, что он кинется вслед за мной, по его агрессивному языку тела. Потом вызванные коллеги пришли и продолжили меня защищать, что мы не должны обязательно владеть русским, но он продолжал, сказал, что я лгунья и лгу, что не владею русским, что из принципа не говорю с ним на этом языке и т.д.

Я всё это время по-латышски говорила, а он по-русски, поэтому, раз он это комментировал, значит, понял и говорил сам на латышском, но не стал говорить из упрямства. Коллеги обслужили на том языке, который ему нравится, чтобы не создавать опасной ситуации. Наконец он плюс-минус спокойный ушёл, когда с ним оба по-русски поговорили, но продолжал меня осуждать и говорить, что такие люди, как я, не могут работать в этом заведении и "осуждать из-за национальности" - я вообще не осуждала, но хорошо, пусть уже уходит. Fun fact - под конец он, как солнышко, попрощался на латышском языке".

Комментариев много, практически все они сводятся к одному слову: "Доколе?!" Одна из комментаторов обращается с призывом к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу с призывом скорее провозгласить только что принятый закон. По-видимому, речь идёт о запрете русского языка в сфере обслуживания.

Автор поста предлагает принять меры: "Сократить количество русских радиостанций - оставить максимум две. Убрать общественное СМИ на русском языке и русские субтитры в кино. Активно карать за рашистскую агрессию. В магазинах - минимум половин книг н языках ЕС. Русская пресса должна иметь перевод на латышский. Можно что-то делать".

Ему возражают: "Ты всё ещё живёшь в 90-е? Пресса? Книжные магазины? Радио? Кино? Лол, когда я покупаю игру, там русский язык есть. Латышского языка нет и не будет. То же самое с фильмами и сериалами на всех стриминговых сервисах или оптических дисках. Русский язык там всегда будет. Ну, и на интернет-ресурсах инфы на русском гораздо больше, чем на латышском".