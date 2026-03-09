В последние недели некоторые блогеры в TikTok и Facebook возмущаются якобы готовящимся «налогом на отдых на природе», утверждая, что вскоре придётся платить даже за поход в лес или сбор грибов. Однако такие заявления сильно преувеличены.

На самом деле Управление охраны природы Латвии предлагает ввести плату только за крупные публичные мероприятия на особо охраняемых природных территориях. Речь идёт о событиях на участках, находящихся в управлении ведомства, если в них участвует более 100 человек. Например, для мероприятий с 100–200 участниками предлагается плата около 110 евро, а для событий с более чем 3000 участников — около 3030 евро.

Эти правила не касаются обычных людей — семейных прогулок, отдыха на природе или сбора грибов.

Плата предлагается для крупных мероприятий, таких как спортивные соревнования или концерты, потому что после них возрастает нагрузка на природу и инфраструктуру, которую приходится восстанавливать.

Кроме того, государственное финансирование содержания туристической инфраструктуры в последние годы сократилось примерно на 70%, поэтому средств на её обслуживание стало значительно меньше.

Планируется, что новая плата может вступить в силу со следующего года, но пока это лишь предложение, которое ещё должно пройти согласование и рассмотрение в правительстве. Окончательное решение пока не принято.