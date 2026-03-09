Вход в лес станет платным? Кто заплатит «налог на отдых на природе» (2)

© Lsm.lv 9 марта, 2026 15:15

Важно 2 комментариев

В соцсетях распространяются слухи, что в Латвии скоро введут плату за сбор грибов и даже за прогулки по лесу. Проект фактчекинга Re:Check из издания Re:Baltica выяснил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

В последние недели некоторые блогеры в TikTok и Facebook возмущаются якобы готовящимся «налогом на отдых на природе», утверждая, что вскоре придётся платить даже за поход в лес или сбор грибов. Однако такие заявления сильно преувеличены.

На самом деле Управление охраны природы Латвии предлагает ввести плату только за крупные публичные мероприятия на особо охраняемых природных территориях. Речь идёт о событиях на участках, находящихся в управлении ведомства, если в них участвует более 100 человек. Например, для мероприятий с 100–200 участниками предлагается плата около 110 евро, а для событий с более чем 3000 участников — около 3030 евро.

Эти правила не касаются обычных людей — семейных прогулок, отдыха на природе или сбора грибов.

Плата предлагается для крупных мероприятий, таких как спортивные соревнования или концерты, потому что после них возрастает нагрузка на природу и инфраструктуру, которую приходится восстанавливать.

Кроме того, государственное финансирование содержания туристической инфраструктуры в последние годы сократилось примерно на 70%, поэтому средств на её обслуживание стало значительно меньше.

Планируется, что новая плата может вступить в силу со следующего года, но пока это лишь предложение, которое ещё должно пройти согласование и рассмотрение в правительстве. Окончательное решение пока не принято.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

