Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Обвиняемый по делу «Антифашисты Прибалтики» Жгун бежал в Россию

Редакция PRESS 10 марта, 2026 08:47

Новости Латвии

Обвиняемый по делу организации "Антифашисты Прибалтики" Александр Жгун покинул Латвию, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
 
"Взвесив все за и против, я принял решение, которое далось мне очень нелегко, не дожидаться же когда мне в зале суда наденут наручники и отправят в тюрьму, выход один бежать из Латвии. Сказав дома, что я поехал на рыбалку, я последний раз с болью в сердце переступил порог дома, закрыл за собой дверь и ушел. Только утром, уже будучи на территории России, я отправил жене сообщение, что я не вернусь и со мной все в порядке. Мне до сих пор не по себе, мне трудно представить в каком шоке она была Ведь о моих планах не знал абсолютно ни кто, ни одна живая душа!", написал Александр Жгун, добавив, что он не надеется на справедливое решение суда.

Как уже сообщалось, латвийская Служба госбезопасности возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. Обвинение включает незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям, призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих,  должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины.

20 октября 2023 года шести лицам было предъявлено обвинение по статье о руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Обвинения по этому делу были предъявлены это Татьяне Андриец, Александру Жгуну, Станиславу Букайну, Сергею Васильеву, Виктории Матуле и Роману Самулю.

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать