Обвиняемый по делу «Антифашисты Прибалтики» Жгун бежал в Россию

Как уже сообщалось, латвийская Служба госбезопасности возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. Обвинение включает незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям, призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины.

20 октября 2023 года шести лицам было предъявлено обвинение по статье о руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Обвинения по этому делу были предъявлены это Татьяне Андриец, Александру Жгуну, Станиславу Букайну, Сергею Васильеву, Виктории Матуле и Роману Самулю.