Восстание говорящих зверей: ученые обещают диалоги с дельфинами и львами!

Редакция PRESS 9 марта, 2026 19:22

Животные 0 комментариев

Голливудские фантазии становятся реальностью? Исследователи расшифровали «язык» кашалотов, а ИИ готовится перевести лай вашего пса на человеческий язык!

Пока в кинотеатрах гремит новый хит от Disney и Pixar «Прыгуны» (Hoppers), где сознание девочки вживляют в робота-бобра для шпионажа за животными, настоящие ученые сделали сенсационное признание: мы на пороге того, чтобы реально услышать, что о нас думают братья наши меньшие!

Дэвид Грубер, исследователь National Geographic и глава проекта CETI, заявляет: мы уже не просто слушаем писк и щелканье. Оказывается, «речь» кашалотов гораздо ближе к человеческому языку, чем считалось раньше. У китов нашли нечто похожее на наши гласные!

«Мы на грани того, чтобы переводить миллионы видов на совершенно новом уровне», — утверждает Грубер.
Неужели скоро мы будем обсуждать погоду с китами в океане?

Однако не все ученые разделяют этот дикий восторг. Арик Кершенбаум из Кембриджа и Йосси Йовель из Тель-Авивского университета обливают горячие головы холодным душем скепсиса.

Собаки не понимают предложений: Ваш пес знает команду «фу», но он никогда не расскажет вам о своих детских травмах. Тысячи лет одомашнивания научили их считывать наши жесты, но не грамматику.

Лев останется чужаком: Даже если царь зверей заговорит по-русски, мы его не поймем. Его мир — это запахи и инстинкты, которые совершенно «непрозрачны» для человека.

В дикой природе нет лингвистов: Ученые уверены — ни одно животное на воле не использует язык в нашем понимании.

Весь мир замер в ожидании: глубокое обучение ИИ уже находит в звуках животных тончайшие закономерности, которые не слышит человеческое ухо. Ученые пытаются понять — это просто сигналы об опасности или сложные послания?

Но есть проблема: чтобы понять мозг животного, его нужно засунуть в аппарат МРТ. А заставить дельфина или волка лежать смирно в гудящей трубе — задача почти невыполнимая.

Итог: Стоит ли ждать звонка от кота? Эксперты сходятся в одном: полноценной беседы «за жизнь», как в кино, скорее всего, не будет. Животным просто не нужен наш сложный язык, им хватает рычания и хвостов. Но если мы научимся понимать, когда кит в стрессе или собака напугана — это уже станет величайшей победой человечества.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

