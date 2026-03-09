Восстание говорящих зверей: ученые обещают диалоги с дельфинами и львами!

Пока в кинотеатрах гремит новый хит от Disney и Pixar «Прыгуны» (Hoppers), где сознание девочки вживляют в робота-бобра для шпионажа за животными, настоящие ученые сделали сенсационное признание: мы на пороге того, чтобы реально услышать, что о нас думают братья наши меньшие!

Дэвид Грубер, исследователь National Geographic и глава проекта CETI, заявляет: мы уже не просто слушаем писк и щелканье. Оказывается, «речь» кашалотов гораздо ближе к человеческому языку, чем считалось раньше. У китов нашли нечто похожее на наши гласные!

«Мы на грани того, чтобы переводить миллионы видов на совершенно новом уровне», — утверждает Грубер.

Неужели скоро мы будем обсуждать погоду с китами в океане?

Однако не все ученые разделяют этот дикий восторг. Арик Кершенбаум из Кембриджа и Йосси Йовель из Тель-Авивского университета обливают горячие головы холодным душем скепсиса.

Собаки не понимают предложений: Ваш пес знает команду «фу», но он никогда не расскажет вам о своих детских травмах. Тысячи лет одомашнивания научили их считывать наши жесты, но не грамматику.

Лев останется чужаком: Даже если царь зверей заговорит по-русски, мы его не поймем. Его мир — это запахи и инстинкты, которые совершенно «непрозрачны» для человека.

В дикой природе нет лингвистов: Ученые уверены — ни одно животное на воле не использует язык в нашем понимании.

Весь мир замер в ожидании: глубокое обучение ИИ уже находит в звуках животных тончайшие закономерности, которые не слышит человеческое ухо. Ученые пытаются понять — это просто сигналы об опасности или сложные послания?

Но есть проблема: чтобы понять мозг животного, его нужно засунуть в аппарат МРТ. А заставить дельфина или волка лежать смирно в гудящей трубе — задача почти невыполнимая.

Итог: Стоит ли ждать звонка от кота? Эксперты сходятся в одном: полноценной беседы «за жизнь», как в кино, скорее всего, не будет. Животным просто не нужен наш сложный язык, им хватает рычания и хвостов. Но если мы научимся понимать, когда кит в стрессе или собака напугана — это уже станет величайшей победой человечества.