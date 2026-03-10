«Озеро полно мёртвой рыбы»: что случилось на Каниерисе?

Очевидцы описывают увиденное как шокирующую картину.

«Я была там в субботу, тогда и сняла. Вид ужасный, везде мёртвая рыба. Вдоль берега, на льду, в озере. Озеро полно мёртвой рыбы! Я не увидела ни одной живой рыбки», — рассказала автор видео. Видео вызвало активную реакцию в социальных сетях. Пользователи высказывали разные версии произошедшего — от естественных природных процессов до влияния морозов.

Специалисты отмечают, что подобные случаи для этого озера не являются редкостью. Представитель компании Ecosoul Лига Ансоне пояснила, что причина связана с особенностями водоёма.

«Озеро Каниерис — мелководное озеро лагунного типа. В суровые зимы толстый слой льда и снега ограничивает доступ кислорода к воде, и происходит естественный процесс — удушье рыбы. Этот эффект усиливают сернистые источники, впадающие в озеро», — объяснила она. По словам специалистов, после подобных зим экосистема обычно восстанавливается.

Аналогичную оценку дают и в Управлении охраны природы.

«Это повторяется в суровые зимы, когда мелководные озёра покрыты толстым слоем льда. Кроме того, в озеро Каниерис впадают сернистые источники, которые ещё больше уменьшают количество кислорода в воде», — отметила представитель ведомства Илзе Рейника. Экологи подчёркивают, что масштабное вмешательство человека в таких случаях малоэффективно. Попытки делать проруби или закачивать кислород дают лишь локальный эффект и требуют значительных ресурсов.

По их словам, погибшая рыба остаётся частью экосистемы. Весной её поедают птицы и хищные млекопитающие, а часть разлагается в воде и возвращает питательные вещества в природный цикл.