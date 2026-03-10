«Озеро полно мёртвой рыбы»: что случилось на Каниерисе?

Редакция PRESS 10 марта, 2026 08:03

Новости Латвии

В социальных сетях распространилось видео с озера Каниерис, на котором видно большое количество погибшей рыбы. Как сообщает Kas Jauns Avīze, съёмка была сделана в последний день февраля.

Очевидцы описывают увиденное как шокирующую картину.

«Я была там в субботу, тогда и сняла. Вид ужасный, везде мёртвая рыба. Вдоль берега, на льду, в озере. Озеро полно мёртвой рыбы! Я не увидела ни одной живой рыбки», — рассказала автор видео. Видео вызвало активную реакцию в социальных сетях. Пользователи высказывали разные версии произошедшего — от естественных природных процессов до влияния морозов.

Специалисты отмечают, что подобные случаи для этого озера не являются редкостью. Представитель компании Ecosoul Лига Ансоне пояснила, что причина связана с особенностями водоёма.

«Озеро Каниерис — мелководное озеро лагунного типа. В суровые зимы толстый слой льда и снега ограничивает доступ кислорода к воде, и происходит естественный процесс — удушье рыбы. Этот эффект усиливают сернистые источники, впадающие в озеро», — объяснила она. По словам специалистов, после подобных зим экосистема обычно восстанавливается.

Аналогичную оценку дают и в Управлении охраны природы.

«Это повторяется в суровые зимы, когда мелководные озёра покрыты толстым слоем льда. Кроме того, в озеро Каниерис впадают сернистые источники, которые ещё больше уменьшают количество кислорода в воде», — отметила представитель ведомства Илзе Рейника. Экологи подчёркивают, что масштабное вмешательство человека в таких случаях малоэффективно. Попытки делать проруби или закачивать кислород дают лишь локальный эффект и требуют значительных ресурсов.

По их словам, погибшая рыба остаётся частью экосистемы. Весной её поедают птицы и хищные млекопитающие, а часть разлагается в воде и возвращает питательные вещества в природный цикл.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

