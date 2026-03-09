«Наши люди в булочную на такси не ездят!» В сети обсуждают авто президента Латвии (5)

Редакция PRESS 9 марта, 2026 10:09

Оказалось, вопрос о том, как быть, если на номерном знаке вместо цифр и букв - герб Латвии, занимает умы многих. 

Вот, например, тёзка президента ЛР пишет в соцсети "Тредс": "Всё здорово с этим президентским BMW, лучшая марка автомашин в мире, НО как он регистрирует свой номер, когда приезжает в Rimi?"

Судя по тому, как много откликов на его пост, не его одного это волнует. Кто-то высказывает догадки, кто-то критикует, считая такой автомобиль неуместной роскошью, а кто-то даёт реальный ответ:

-Поёт первые четыре строчки гимна.

- Этот номер на машине стоит только тогда, когда в нём реально находится президент. Как только он выйдет, номер меняют на обычный.

- Экономической ситуации соответствовало бы ездить на Renault Clio. Но, как и положено в банановой республике, народ тонет в бедности, а президент на "бумере" раскатывает. Только позолоченного унитаза в резиденции не хватает.

- Это Rimi ему платит за парковку.

- Меня больше волнует, как эту машину ставят на учёт в ДБДД.

- У этой машины есть и обычный номер. Ну, считается, что есть.

- А как ты штраф наложишь на такой номер?

- Этот мир устроен немного иначе. Штрафуют только бедняков и нуждающихся.

- Нельзя же ездить на служебной машине в магазин.

- Да, нас тоже интересует, как для этой машины можно купить полис OCTA?

- Мог бы и скромность "продемонстрировать" и на "Шкоде" ездить. Это отлично символизирует РАСТОЧИТЕЛЬСТВО нынешнего "правительства".

- Интересно, как стояночные крысы этот номер в квитанцию впишут? Надо уметь хорошо рисовать, а они даже буквы не умеют написать разборчиво.

- В первые два часа возле Rimi машину регистрировать давно уже не надо.

- Номер меняют, я наблюдал этот процесс. 

- Учитывая марку машины... Он поворотники включает?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5)
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

