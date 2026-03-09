Вот, например, тёзка президента ЛР пишет в соцсети "Тредс": "Всё здорово с этим президентским BMW, лучшая марка автомашин в мире, НО как он регистрирует свой номер, когда приезжает в Rimi?"

Судя по тому, как много откликов на его пост, не его одного это волнует. Кто-то высказывает догадки, кто-то критикует, считая такой автомобиль неуместной роскошью, а кто-то даёт реальный ответ:

-Поёт первые четыре строчки гимна.

- Этот номер на машине стоит только тогда, когда в нём реально находится президент. Как только он выйдет, номер меняют на обычный.

- Экономической ситуации соответствовало бы ездить на Renault Clio. Но, как и положено в банановой республике, народ тонет в бедности, а президент на "бумере" раскатывает. Только позолоченного унитаза в резиденции не хватает.

- Это Rimi ему платит за парковку.

- Меня больше волнует, как эту машину ставят на учёт в ДБДД.

- У этой машины есть и обычный номер. Ну, считается, что есть.

- А как ты штраф наложишь на такой номер?

- Этот мир устроен немного иначе. Штрафуют только бедняков и нуждающихся.

- Нельзя же ездить на служебной машине в магазин.

- Да, нас тоже интересует, как для этой машины можно купить полис OCTA?

- Мог бы и скромность "продемонстрировать" и на "Шкоде" ездить. Это отлично символизирует РАСТОЧИТЕЛЬСТВО нынешнего "правительства".

- Интересно, как стояночные крысы этот номер в квитанцию впишут? Надо уметь хорошо рисовать, а они даже буквы не умеют написать разборчиво.

- В первые два часа возле Rimi машину регистрировать давно уже не надо.

- Номер меняют, я наблюдал этот процесс.

- Учитывая марку машины... Он поворотники включает?