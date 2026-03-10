Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 23. Марта
А почему дорожает топливо? Политики задают дурацкий вопрос вместо правильного. Подсказываем (ТАБЛИЦА) (1)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 15:27

Политики намерены потребовать от продавцов топлива объяснений по поводу резкого роста цен, а также обещают искать решения этой проблемы, как стало известно в понедельник после встречи коалиционных партий. Как заявила премьер-министр Эвика Силиня, правительство готово принять меры, если цены на нефть будут расти очень быстро, сообщает LETA.

Премьер-министр отметила, что министр экономики Виктор Валайнис и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис уже встретились с представителями нефтяной отрасли и готовы обсудить, что делать, чтобы ситуация не переросла в кризис.

Валайнис отметил, что то, что сейчас происходит на автозаправочных станциях, абсолютно неприемлемо, и уже на этой неделе планируется вызвать продавцов топлива, чтобы они дали объяснение, «почему цены на топливо в настоящее время так быстро растут».

Как уже сообщалось, в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке выросла примерно на 20%, а цена на бензин марки 95 выросла на 5-7%, согласно данным агентства LETA.

LETA уже сообщала, что вызванный войной между США и Ираном рост цен на нефть в понедельник продолжился, достигнув самого высокого уровня с 2022 года.

Комментарий Press.lv: 

Вообще то, как мы уже писали рост цен на нефть не имеет никакого отношение к моментальному росту цен на бензин (подробности тут). Но мы не тешим себя иллюзией, что депутаты Сейма способны будут прочесть и понять этот текст. 

Поэтому им совершенно бесполезно спрашивать продавцов топлива «почему цены на топливо в настоящее время так быстро растут?» Продавцы топлива навешают им лапши на уши и уйдут из Сейма с чувством морального и интеллектуального превосходства. 

А вот по настоящему интересный вопрос, который должны были бы задать депутаты Сейма торговцам звучит так: кунги, да, мы всё понимаем, Иран, Ормузский пролив, ракеты, все дела. Да, да, везде - по всей Европе - цены растут.  Но вы нам, глядь, объясните одну загадку: почему они именно в Латвии растут быстрее, чем где бы то ни было - включая наших ближайших соседей. Вот, посмотрите: 

Почему так? Может быть в Литву и Эстонию топливо дальше и дороже везти? Вроде бы нет. Может литовцы и эстонцы внезапно открыли у себя богатые нефтяные месторождения? Вроде бы нет. Тогда почему, объясните нам, такая разница в наценке на иранскую войну? 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

