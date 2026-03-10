Премьер-министр отметила, что министр экономики Виктор Валайнис и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис уже встретились с представителями нефтяной отрасли и готовы обсудить, что делать, чтобы ситуация не переросла в кризис.

Валайнис отметил, что то, что сейчас происходит на автозаправочных станциях, абсолютно неприемлемо, и уже на этой неделе планируется вызвать продавцов топлива, чтобы они дали объяснение, «почему цены на топливо в настоящее время так быстро растут».

Как уже сообщалось, в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке выросла примерно на 20%, а цена на бензин марки 95 выросла на 5-7%, согласно данным агентства LETA.

LETA уже сообщала, что вызванный войной между США и Ираном рост цен на нефть в понедельник продолжился, достигнув самого высокого уровня с 2022 года.

Комментарий Press.lv:

Вообще то, как мы уже писали рост цен на нефть не имеет никакого отношение к моментальному росту цен на бензин (подробности тут). Но мы не тешим себя иллюзией, что депутаты Сейма способны будут прочесть и понять этот текст.

Поэтому им совершенно бесполезно спрашивать продавцов топлива «почему цены на топливо в настоящее время так быстро растут?» Продавцы топлива навешают им лапши на уши и уйдут из Сейма с чувством морального и интеллектуального превосходства.

А вот по настоящему интересный вопрос, который должны были бы задать депутаты Сейма торговцам звучит так: кунги, да, мы всё понимаем, Иран, Ормузский пролив, ракеты, все дела. Да, да, везде - по всей Европе - цены растут. Но вы нам, глядь, объясните одну загадку: почему они именно в Латвии растут быстрее, чем где бы то ни было - включая наших ближайших соседей. Вот, посмотрите:

Почему так? Может быть в Литву и Эстонию топливо дальше и дороже везти? Вроде бы нет. Может литовцы и эстонцы внезапно открыли у себя богатые нефтяные месторождения? Вроде бы нет. Тогда почему, объясните нам, такая разница в наценке на иранскую войну?