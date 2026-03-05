Дурят нашего брата! Рост цен на заправках связан не с войной в Иране, а с жадностью торговцев (1)

Редакция PRESS 5 марта, 2026 16:29

А это сегодняшние цены на дизель на Cirkle K.

Цены на топливо на латвийских автозаправках снова начали расти. Объяснение звучит привычно: мировой рынок отреагировал на удары США и Израиля по Ирану, котировки нефтепродуктов выросли — значит подорожает и бензин.

Логика кажется простой: Иран бомбят — нефть дорожает — автомобилисты платят больше.

Но на практике рынок топлива работает немного иначе. Среди трейдеров давно существует циничная формула: «цены взлетают как ракета, а падают как перышко».

АЗС ведь не получают топливо каждое утро напрямую с биржи в Амстердаме. Бензин и дизель поступают на рынок через оптовые поставки — с нефтебаз, где они могут храниться неделями.

А значит котировки Platts, на которые любят ссылаться владельцы автозаправок, — это не те цены, по которым топливо было куплено и сейчас находится в резервуарах на топливных базах.

Для стран Балтии основной источник топлива хорошо известен — это нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе (Orlen Lietuva) в Литве. Именно оттуда поступает значительная часть бензина и дизеля, которые затем распределяются между оптовыми поставщиками и сетями автозаправок.

И этот завод также не производит топливо из нефти, купленной сегодня утром на бирже. Он перерабатывает сырье, закупленное ранее. Это означает, что топливо, которое сегодня продаётся на колонках, чаще всего произведено из нефти, купленной задолго до последних новостей с Ближнего Востока.

Тем не менее создаётся ощущение, что цены начинают расти буквально с первой запущенной ракеты. Посмотрим на цифры.

Как изменились цены на бензин 95

2 марта, 10:00

Virši — 1,517 €/л
Circle K — 1,554 €/л
Neste — 1,537 €/л

4 марта, 10:00

Virši — 1,647 €/л
Circle K — 1,594 €/л
Neste — 1,557 €/л

Рост цен за три дня

Virši — +13 центов
Circle K — +4 цента
Neste — +2 цента

Самыми нервными — или самыми быстрыми — оказались, судя по информации LETA, именно "коренные" латвийские заправки. К 4 марта они не только обогнали своих иностранных конкурентов Neste и Circle K, но и превысили прогнозы экспертов, которые считали, что рост цен в Латвии вряд ли превысит 10–12 центов за литр.

Зачем стесняться, когда можно ещё раз сослаться на рост цен на нефть на мировых рынках — и латвийский водитель это проглотит.

Однако рынок топлива действительно реагирует не только на текущую себестоимость, но и на ожидания. Если участники рынка предполагают, что следующая партия топлива будет дороже, цены могут начать расти заранее. Именно это мы и видим — и на табло заправок, и в собственных кошельках.

Трейдеры такую ситуацию описывают короткой формулой: «цены взмывают как ракеты, а опускаются как перо». Топливо, купленное по более низкой цене, продаётся дороже, а новый ценовой уровень может сохраняться довольно долго — под разные объяснения: рост нефти, изменение маржи или снижение прибыльности компаний.

Именно поэтому автомобилисты обычно видят одну и ту же картину: вверх цены идут быстро, а обратно — гораздо медленнее.

И более того, в ближайшие дни под ударом снова может оказаться дизель. Почему? Потому что в Европе дизеля потребляют больше, чем производят. Всё довольно просто.

Большая часть грузовиков, сельскохозяйственной техники, строительных машин и даже значительная часть легковых автомобилей в Европе работают именно на дизельном топливе. Поэтому спрос на него всегда высокий.

Но европейские нефтеперерабатывающие заводы исторически производят больше бензина, чем дизеля. В результате на рынке регулярно возникает нехватка дизельного топлива, и часть его приходится импортировать — из США, Ближнего Востока или Азии.

Когда на мировых рынках начинается нервозность — из-за конфликтов, санкций или проблем с логистикой — именно дизель реагирует быстрее всего.

Но нервозность на энергетических рынках влияет не только на автомобилистов.

Газ в Инчукалнском хранилище, на который часто ссылаются чиновники, говоря о безопасности поставок, большей частью Латвии не принадлежит. Инчукалнс — это региональное коммерческое хранилище, где топливо держат разные компании.

Как ранее сообщали в Министерстве климата и энергетики, этой зимой за латвийскими потребителями было зарезервировано немногим более 1 тераватт-часа газа. По оценкам ведомства, такого объёма должно хватить примерно на 100 дней работы Рижской ТЭЦ.

Остальной газ в хранилище принадлежит поставщикам и трейдерам, которые распоряжаются им в зависимости от ситуации на рынке.

Сегодня значительная часть газа в регион поступает через СПГ-терминал в Клайпеде. Газ, который приходит танкерами, после разгрузки продаётся владельцем партии на рынке, и именно по этим ценам его покупают поставщики.

Поэтому на спотовые цены на газ биржевые котировки влияют самым непосредственным образом. Если на европейских биржах растут цены, то именно по этим ценам газ и закупается.

В итоге получается любопытная картина.

Бензин и дизель на заправках могут дорожать быстрее, чем меняется их реальная себестоимость, потому что рынок реагирует на ожидания.

А вот газ, который сегодня закупается на спотовом рынке через Клайпедский терминал, наоборот — может дорожать сразу, потому что его цена напрямую зависит от биржевых котировок в момент покупки.

Поэтому новости о конфликтах на другом конце мира почти мгновенно отражаются и на ценах на бензин, и на стоимости газа.

Энергетический рынок сегодня устроен довольно просто:
ракеты запускают в одном регионе — а цены растут совсем в другом.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать