Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Никакого «энергетического кризиса» из-за Ирана не будет — и вот почему (4)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 09:38

Выбор редакции

«Эксперты предупреждают, что ситуация вокруг Ормузского пролива может спровоцировать масштабный энергетический кризис», - вещают мировые СМИ. Такое ощущение, что и эксперты, и СМИ находятся на содержании у биржевых спекулянтов.

Мы же представим вам прогноз российского экономиста Дмитрия Некрасова (в России объявлен иноагентом, нынче проживает на Кипре), который он сделал в своем телеграм-канале.

«Изложу некоторые соображения о влиянии войны в Иране на физическое предложение нефти на мировом рынке. Подчеркиваю: речь исключительно про физические объемы!!! Что будет с ценами никто не знает.

1. В 2025 году Иран экспортировал нефть в диапазоне 1,5-1,7 млн баррелей в день (далее мбд). Добывал больше, но  внутренне потребление там тоже немалое. В то же время в 2025 году на мировом рынке наблюдалось заметное превышение производства нефти над ее потреблением. Кто-то говорит об 1 мбд, кто-то едва ли не о 2 с лишним. Реальность скорее в диапазоне 1,1-1,4 мбд лишней нефти, но это не точно.

В этих условиях исчезновение с нефтяного рынка отдельно только Ирана  никакой глобальной разбалансировки рынка произвести не может. Исчезнет навес предложения над спросом весь 2025 год закупавшийся в китайские резервы. Возможно возникнет незначительный дефицит 0,2-0,4 мбд, что соответствует значениям наблюдавшимся в 2023-2024, который быстро будет нивелирован под воздействием рыночных стимулов.

2. В вопросе краткосрочных эффектов войны надо сравнивать существующие в мире запасы уже добытой товарной нефти, хранящейся в стратегических и коммерческих резервах со временно выпадающими объемами залива. Мировые запасы сегодня составляют 6-8 млрд баррелей, как считать. Только за прошлый год эти запасы выросли не то на 400, не то и вовсе на 700 млн баррелей.

Если бы война закончилась сегодня потери мировой нефтедобычи за пределами Ирана вряд ли сильно отличались бы от ноля. Пока добыча в основном продолжается, а нефть накапливается в хранилищах залива. При возобновлении нормального судоходства возникшие излишки и пробки из танкеров рассосались бы за несколько недель без серьезных потерь для годового объема добычи. Если война продлится сильно дольше ситуация заметно изменится. Все доступные хранилища и альтернативные экспортные маршруты будут заполнены, придется сокращать добычу на около 5 мбд, которые просто физически невозможно вывезти иначе как через пролив.  Ну хорошо, пусть даже будет 8 мбд.

Даже при таких допущениях выпадает не более 150-250 млн баррелей в месяц. Т.е. только для того, чтобы сжечь дополнительные запасы нефти созданные  в 2025 году потребуется 2-4 месяцев полной блокады Ормузского пролива.

Однако подобные  рассуждения были бы оправданны если бы мы за последние годы не наблюдали многочисленных быстрых адаптаций российского, иранского и венесуэльского нефтяного экспорта к меняющейся ситуации. Даже в последнюю неделю максимально острой фазы боевых действий какие-то танкеры продолжали проходить Ормузский пролив. Сколько их – сказать сложно, они выключают транспондеры, но речь о плюс-минус 10 танкерах в день против 110-130 обычно. И  я не понимаю почему эта цифра в ближайшее время не вырастет.

Операционная себестоимость добычи барреля в персидском заливе очень низкая, местами даже ниже  1 доллара за баррель. Пусть будет  5 с большим запасом.  Это значит что в условиях полного затоваривания нефтью хранилищ залива, при дефиците танкеров производителям будет теоретически выгодно продавать нефть в порту отгрузки по любой цене > 5 долларов за баррель. Иными словами при цене на нефть 110, танкер, который продолжит плавать через Ормузский пролив при эффективном рынке в теории сможет заработать 100 долларов с каждого перевезенного  барреля.

Стоимость нового современного танкера только что с верфи составляет  60-120 долларов на баррель грузоподъемности. Старых могут быть и вовсе 20 долларов на баррель грузопродъемности. Т.е. один раз сплавал через пролив – купил один новый танкер или 5 старых. Реальный риск быть подбитым невысок, плавать будет преимущественно дешевые старые суда. На рейде за пределами завлива множество пустых танкеров. Не надо далеко нефть везти купил в заливе по 10 продал на рейде за  100. Получил 90 млн долларов прибыли с танкера за неделю максимум. Поплыл за следующей.

Мне очень сложно представить себе ситуацию в которой война длится несколько месяцев, цены на нефть составляют более 100 долларов, а через Ормузский пролив никто не плавает. Это просто экономически невозможно.  Я и раньше то с огромным скепсисом относился к угрозам Ирана перекрыть пролив, из сегодня ограниченность подобных  угроз просто очевидна.

Завершу тем с чего начал. Цены на нефть непредсказуемы и в моменте зависят больше от психологии спекулянтов, нежели от соотношения спроса и предложения физической нефти. Однако если не гадать о ценах, а просто оценивать вероятность реального физического дефицита нефти на мировом рынке, то на обозримом горизонте подобный дефицит не просматривается даже в теории».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 18:31

Важно 4 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 4 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

Важно 18:15

Важно 4 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 4 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 18:06

Важно 4 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 4 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Животные 17:41

Животные 4 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать