Мы же представим вам прогноз российского экономиста Дмитрия Некрасова (в России объявлен иноагентом, нынче проживает на Кипре), который он сделал в своем телеграм-канале.

«Изложу некоторые соображения о влиянии войны в Иране на физическое предложение нефти на мировом рынке. Подчеркиваю: речь исключительно про физические объемы!!! Что будет с ценами никто не знает.

1. В 2025 году Иран экспортировал нефть в диапазоне 1,5-1,7 млн баррелей в день (далее мбд). Добывал больше, но внутренне потребление там тоже немалое. В то же время в 2025 году на мировом рынке наблюдалось заметное превышение производства нефти над ее потреблением. Кто-то говорит об 1 мбд, кто-то едва ли не о 2 с лишним. Реальность скорее в диапазоне 1,1-1,4 мбд лишней нефти, но это не точно.

В этих условиях исчезновение с нефтяного рынка отдельно только Ирана никакой глобальной разбалансировки рынка произвести не может. Исчезнет навес предложения над спросом весь 2025 год закупавшийся в китайские резервы. Возможно возникнет незначительный дефицит 0,2-0,4 мбд, что соответствует значениям наблюдавшимся в 2023-2024, который быстро будет нивелирован под воздействием рыночных стимулов.

2. В вопросе краткосрочных эффектов войны надо сравнивать существующие в мире запасы уже добытой товарной нефти, хранящейся в стратегических и коммерческих резервах со временно выпадающими объемами залива. Мировые запасы сегодня составляют 6-8 млрд баррелей, как считать. Только за прошлый год эти запасы выросли не то на 400, не то и вовсе на 700 млн баррелей.

Если бы война закончилась сегодня потери мировой нефтедобычи за пределами Ирана вряд ли сильно отличались бы от ноля. Пока добыча в основном продолжается, а нефть накапливается в хранилищах залива. При возобновлении нормального судоходства возникшие излишки и пробки из танкеров рассосались бы за несколько недель без серьезных потерь для годового объема добычи. Если война продлится сильно дольше ситуация заметно изменится. Все доступные хранилища и альтернативные экспортные маршруты будут заполнены, придется сокращать добычу на около 5 мбд, которые просто физически невозможно вывезти иначе как через пролив. Ну хорошо, пусть даже будет 8 мбд.

Даже при таких допущениях выпадает не более 150-250 млн баррелей в месяц. Т.е. только для того, чтобы сжечь дополнительные запасы нефти созданные в 2025 году потребуется 2-4 месяцев полной блокады Ормузского пролива.

Однако подобные рассуждения были бы оправданны если бы мы за последние годы не наблюдали многочисленных быстрых адаптаций российского, иранского и венесуэльского нефтяного экспорта к меняющейся ситуации. Даже в последнюю неделю максимально острой фазы боевых действий какие-то танкеры продолжали проходить Ормузский пролив. Сколько их – сказать сложно, они выключают транспондеры, но речь о плюс-минус 10 танкерах в день против 110-130 обычно. И я не понимаю почему эта цифра в ближайшее время не вырастет.

Операционная себестоимость добычи барреля в персидском заливе очень низкая, местами даже ниже 1 доллара за баррель. Пусть будет 5 с большим запасом. Это значит что в условиях полного затоваривания нефтью хранилищ залива, при дефиците танкеров производителям будет теоретически выгодно продавать нефть в порту отгрузки по любой цене > 5 долларов за баррель. Иными словами при цене на нефть 110, танкер, который продолжит плавать через Ормузский пролив при эффективном рынке в теории сможет заработать 100 долларов с каждого перевезенного барреля.

Стоимость нового современного танкера только что с верфи составляет 60-120 долларов на баррель грузоподъемности. Старых могут быть и вовсе 20 долларов на баррель грузопродъемности. Т.е. один раз сплавал через пролив – купил один новый танкер или 5 старых. Реальный риск быть подбитым невысок, плавать будет преимущественно дешевые старые суда. На рейде за пределами завлива множество пустых танкеров. Не надо далеко нефть везти купил в заливе по 10 продал на рейде за 100. Получил 90 млн долларов прибыли с танкера за неделю максимум. Поплыл за следующей.

Мне очень сложно представить себе ситуацию в которой война длится несколько месяцев, цены на нефть составляют более 100 долларов, а через Ормузский пролив никто не плавает. Это просто экономически невозможно. Я и раньше то с огромным скепсисом относился к угрозам Ирана перекрыть пролив, из сегодня ограниченность подобных угроз просто очевидна.

Завершу тем с чего начал. Цены на нефть непредсказуемы и в моменте зависят больше от психологии спекулянтов, нежели от соотношения спроса и предложения физической нефти. Однако если не гадать о ценах, а просто оценивать вероятность реального физического дефицита нефти на мировом рынке, то на обозримом горизонте подобный дефицит не просматривается даже в теории».