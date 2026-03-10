«Запасов хватит на несколько дней»: дизель стоит уже на 20% дороже

© LETA 10 марта, 2026 09:13

После обострения конфликта на Ближнем Востоке в крупнейших сетях АЗС Латвии заметно выросли цены на топливо. По данным агентства LETA, средняя цена дизеля увеличилась примерно на 20%, а бензина А-95 — на 5–7%.

В компании Circle K Latvia сообщили, что бензин подорожал примерно на 5% — с 1,554 до 1,634 евро за литр, а дизель — примерно на 18% (с 1,544 до 1,814 евро). Представитель компании Гатис Титовс пояснил: «Цены на дизель более чувствительны к колебаниям рынка, поскольку его доля в общем потреблении топлива в Латвии составляет около 80%».

Он также отметил, что топливо торгуется на бирже, поэтому его цена может сильно меняться: «За день она может колебаться даже на десятки долларов». При этом рост цен на нефть и на топливо связан, но не полностью совпадает. Например, цена нефти Brent crude oil за неделю выросла примерно на 45%, тогда как биржевые цены на дизель — более чем на 70%.

По словам Титовса, в рознице рост пока ниже — около 18%, поскольку на цену влияют существующие запасы топлива. Однако при нынешнем спросе «запасы могут закончиться за несколько дней, тогда как обычно их хватает примерно на неделю или дольше».

Похожие тенденции подтверждают и другие сети. В Neste Latvija бензин А-95 подорожал примерно на 7,1% (до 1,617 евро за литр), а дизель — примерно на 20% (до 1,797 евро). В сети Viada Baltija бензин вырос примерно на 6,4%, дизель — на 17,3%. В компании объясняют это высоким спросом: дизель активно используют перевозчики и сельхозпредприятия, тогда как бензин чаще покупают частные водители.

В сети Virši бензин подорожал примерно на 8 центов за литр, а дизель — примерно на 26 центов. Руководитель аналитики компании Каспарс Мейнузс отметил, что основная причина — резкий рост биржевых цен на топливо.

На мировом рынке цены на нефть также резко выросли: нефть Brent превысила 103 доллара за баррель, а WTI crude oil — около 107 долларов.

Экономисты предупреждают, что рост цен на топливо может сохраняться несколько недель или даже месяцев, поскольку восстановление поставок нефти и логистики после военных действий требует времени.

По данным Служба государственных доходов Латвии, в 2025 году крупнейшим продавцом топлива в стране была Neste Latvija, далее следовали Circle K Latvia, Virši и Viada Baltija.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

