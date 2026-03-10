«Запасов хватит на несколько дней»: дизель стоит уже на 20% дороже

В компании Circle K Latvia сообщили, что бензин подорожал примерно на 5% — с 1,554 до 1,634 евро за литр, а дизель — примерно на 18% (с 1,544 до 1,814 евро). Представитель компании Гатис Титовс пояснил: «Цены на дизель более чувствительны к колебаниям рынка, поскольку его доля в общем потреблении топлива в Латвии составляет около 80%».

Он также отметил, что топливо торгуется на бирже, поэтому его цена может сильно меняться: «За день она может колебаться даже на десятки долларов». При этом рост цен на нефть и на топливо связан, но не полностью совпадает. Например, цена нефти Brent crude oil за неделю выросла примерно на 45%, тогда как биржевые цены на дизель — более чем на 70%.

По словам Титовса, в рознице рост пока ниже — около 18%, поскольку на цену влияют существующие запасы топлива. Однако при нынешнем спросе «запасы могут закончиться за несколько дней, тогда как обычно их хватает примерно на неделю или дольше».

Похожие тенденции подтверждают и другие сети. В Neste Latvija бензин А-95 подорожал примерно на 7,1% (до 1,617 евро за литр), а дизель — примерно на 20% (до 1,797 евро). В сети Viada Baltija бензин вырос примерно на 6,4%, дизель — на 17,3%. В компании объясняют это высоким спросом: дизель активно используют перевозчики и сельхозпредприятия, тогда как бензин чаще покупают частные водители.

В сети Virši бензин подорожал примерно на 8 центов за литр, а дизель — примерно на 26 центов. Руководитель аналитики компании Каспарс Мейнузс отметил, что основная причина — резкий рост биржевых цен на топливо.

На мировом рынке цены на нефть также резко выросли: нефть Brent превысила 103 доллара за баррель, а WTI crude oil — около 107 долларов.

Экономисты предупреждают, что рост цен на топливо может сохраняться несколько недель или даже месяцев, поскольку восстановление поставок нефти и логистики после военных действий требует времени.

По данным Служба государственных доходов Латвии, в 2025 году крупнейшим продавцом топлива в стране была Neste Latvija, далее следовали Circle K Latvia, Virši и Viada Baltija.