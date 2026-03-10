Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 23. Марта
Скандал с Брeманисом: «Какого чёрта мне оправдываться? Никогда в жизни не нужно оправдываться» (5)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 09:55

Комиссия по этике Рижской думы на следующей неделе рассмотрит поведение депутата Рудолфса Брeманиса («Суверенная власть»/«Объединение младолатышей»). Поводом стали видеозаписи, распространившиеся в социальных сетях после встречи выпускников, где депутат агрессивно конфликтует с другими участниками мероприятия.

Видеоролики вызвали широкий резонанс. На кадрах видно, как Брeманис вступает в резкий конфликт с присутствующими на школьной встрече.

Член Комиссии Рижской думы по этике Агнесе Логина («Прогрессивные») отмечает, что у самоуправления практически нет инструментов для серьёзного наказания депутатов за подобные действия.

«У нас есть возможность лишь высказать своё заключение и “погрозить пальцем”. Это становится всё большей проблемой, потому что есть депутаты, которые сознательно провоцируют демократические процессы», - заявила Агнесе Логина.

Сам Брeманис после мероприятия прокомментировал ситуацию в своём аккаунте на YouTube и заявил, что не считает произошедшее чем-то серьёзным.

«Какого чёрта мне оправдываться? Никогда в жизни не нужно оправдываться», - сказал Рудолфс Брeманис.

Фракцию «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» в Рижской думе возглавляет Юлия Степаненко. Она отказалась комментировать ситуацию, отметив, что инцидент произошёл вне рабочего времени депутата.

По словам Логины, Комиссия по этике уже рассматривала предыдущие эпизоды, связанные с Брeманисом, однако он не являлся на заседания комиссии. Она также считает, что действующий с 2008 года Кодекс этики Рижской думы следует пересмотреть.

«Проблема не в том, что человек отдыхает и может выпить в выходные. Проблема в агрессии, направленной против других людей», - подчеркнула Агнесе Логина. Заседание Комиссии Рижской думы по этике, на котором планируется оценить действия депутата, состоится на следующей неделе.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (5)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (5)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (5)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (5)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (5)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (5)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (5)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

