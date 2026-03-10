Видеоролики вызвали широкий резонанс. На кадрах видно, как Брeманис вступает в резкий конфликт с присутствующими на школьной встрече.

Член Комиссии Рижской думы по этике Агнесе Логина («Прогрессивные») отмечает, что у самоуправления практически нет инструментов для серьёзного наказания депутатов за подобные действия.

«У нас есть возможность лишь высказать своё заключение и “погрозить пальцем”. Это становится всё большей проблемой, потому что есть депутаты, которые сознательно провоцируют демократические процессы», - заявила Агнесе Логина.

Сам Брeманис после мероприятия прокомментировал ситуацию в своём аккаунте на YouTube и заявил, что не считает произошедшее чем-то серьёзным.

«Какого чёрта мне оправдываться? Никогда в жизни не нужно оправдываться», - сказал Рудолфс Брeманис.

Фракцию «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» в Рижской думе возглавляет Юлия Степаненко. Она отказалась комментировать ситуацию, отметив, что инцидент произошёл вне рабочего времени депутата.

По словам Логины, Комиссия по этике уже рассматривала предыдущие эпизоды, связанные с Брeманисом, однако он не являлся на заседания комиссии. Она также считает, что действующий с 2008 года Кодекс этики Рижской думы следует пересмотреть.

«Проблема не в том, что человек отдыхает и может выпить в выходные. Проблема в агрессии, направленной против других людей», - подчеркнула Агнесе Логина. Заседание Комиссии Рижской думы по этике, на котором планируется оценить действия депутата, состоится на следующей неделе.