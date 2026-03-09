Обрезание сверхурочных: за три дня против подписалось 10 000 человек (1)

© Lsm.lv 9 марта, 2026 16:48

Жители выступают против планируемых изменений к Закону о труде. За три дня на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрали необходимые 10 тысяч подписей с призывом остановить планы по снижению доплат за сверхурочную работу и работу в праздничные дни, сообщает Латвийское радио.

Автор общественной инициативы выступает против снижения доплат за сверхурочную работу: по его мнению, недопустимо уменьшать их с нынешних 100% до 50% в обычные дни и до 75% в праздничные. Кроме того, после голосования комиссии Сейма из закона фактически исчезло понятие доплаты за работу в праздничный день, если она не считается сверхурочной. По словам инициаторов, решение было принято поспешно и без экономического обоснования, поэтому они призывают сохранить действующие правила.

Поправки к Закон о труде Латвии, предложенные Министерство благосостояния Латвии и поддержанные правительством в 2025 году, предусматривают несколько изменений: возможность договориться о четырёхдневной рабочей неделе, закреплять в коллективных договорах меньшую оплату сверхурочных, а также право работника расторгнуть договор, если зарплата задерживается более чем на две недели.

Главный спор между работодателями и профсоюзами связан именно с оплатой сверхурочных. Работодатели считают, что её нужно сократить до 50% ради конкурентоспособности экономики. В Союз свободных профсоюзов Латвии предупреждают, что это приведёт к снижению доходов работников и налоговых поступлений.

Некоторые политики считают, что нужно искать компромисс. Например, руководитель фракции Новое Единство Эдмунд Юревицс заявил, что за работу в праздничные дни должна сохраняться двойная оплата, но систему оплаты сверхурочных в обычные дни, возможно, придётся менять. В свою очередь, представитель Прогрессивные Андрис Шуваевс отметил, что решение комиссии пока не учитывает баланс интересов работников и работодателей.

Профсоюзы напоминают, что ранее уже обсуждался компромисс: снижать доплату до 50% можно было бы только по коллективному договору и с компенсацией для работников — например, дополнительными выходными или отпуском. Если же норму закрепить в законе, работодатели не будут обязаны предлагать такие компенсации.

Союз свободных профсоюзов Латвии предупреждает, что в случае принятия поправок в нынешнем виде обратится к Президенту Латвии с просьбой вернуть закон на повторное рассмотрение. Пока же Сейм Латвии лишь концептуально поддержал изменения, и дискуссии по поводу оплаты сверхурочных продолжаются. 

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

