Автор общественной инициативы выступает против снижения доплат за сверхурочную работу: по его мнению, недопустимо уменьшать их с нынешних 100% до 50% в обычные дни и до 75% в праздничные. Кроме того, после голосования комиссии Сейма из закона фактически исчезло понятие доплаты за работу в праздничный день, если она не считается сверхурочной. По словам инициаторов, решение было принято поспешно и без экономического обоснования, поэтому они призывают сохранить действующие правила.

Поправки к Закон о труде Латвии, предложенные Министерство благосостояния Латвии и поддержанные правительством в 2025 году, предусматривают несколько изменений: возможность договориться о четырёхдневной рабочей неделе, закреплять в коллективных договорах меньшую оплату сверхурочных, а также право работника расторгнуть договор, если зарплата задерживается более чем на две недели.

Главный спор между работодателями и профсоюзами связан именно с оплатой сверхурочных. Работодатели считают, что её нужно сократить до 50% ради конкурентоспособности экономики. В Союз свободных профсоюзов Латвии предупреждают, что это приведёт к снижению доходов работников и налоговых поступлений.

Некоторые политики считают, что нужно искать компромисс. Например, руководитель фракции Новое Единство Эдмунд Юревицс заявил, что за работу в праздничные дни должна сохраняться двойная оплата, но систему оплаты сверхурочных в обычные дни, возможно, придётся менять. В свою очередь, представитель Прогрессивные Андрис Шуваевс отметил, что решение комиссии пока не учитывает баланс интересов работников и работодателей.

Профсоюзы напоминают, что ранее уже обсуждался компромисс: снижать доплату до 50% можно было бы только по коллективному договору и с компенсацией для работников — например, дополнительными выходными или отпуском. Если же норму закрепить в законе, работодатели не будут обязаны предлагать такие компенсации.

Союз свободных профсоюзов Латвии предупреждает, что в случае принятия поправок в нынешнем виде обратится к Президенту Латвии с просьбой вернуть закон на повторное рассмотрение. Пока же Сейм Латвии лишь концептуально поддержал изменения, и дискуссии по поводу оплаты сверхурочных продолжаются.