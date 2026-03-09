Латвия ограничила доступ ещё к 9 порталам РФ и крупнейшей коммерческой платформе (СПИСОК)

«Ozon.ru» — одна из крупнейших российских многопрофильных платформ электронной коммерции и торговли, предлагающая товары различных категорий и имеющая широкую сеть продавцов.

Наряду с "Ozon.ru", совет также приняла решение ограничить доступ к сайтам "www.booksite.ru", "znanierussia.ru", "руни.рф", "yauzashop.ru", "burunen.ru", "dobvesti.ru", "sdelanounas.ru", "www1.ru", а также к доменам второго уровня "kp.ru".

Совет отмечает, что эти веб-сайты, как правило, распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, оправдывают военную агрессию России, легитимизируют принадлежность оккупированных и аннексированных Россией украинских территорий и мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат.

Организация NEPLP пришла к выводу, что ряд из упомянутых выше веб-сайтов содержат прямые или косвенные призывы к вступлению в ряды российских вооруженных сил или поддержке их деятельности, одновременно распространяя военную пропаганду, дезинформацию и российские империалистические нарративы.

Что касается сайта "Ozon.ru", совет отмечает, что помимо товаров повседневного спроса, платформа также предлагает так называемую "патриотическую" литературу, которая прославляет и героизирует войну России против Украины.

В своем решении Совет подчеркивает, что блокировка доступа к этим веб-сайтам должна быть произведена немедленно, поскольку любая задержка будет способствовать дальнейшему распространению контента, угрожающего национальной безопасности, общественному порядку и безопасности.

NEPLP поручил зарегистрированным в Комиссии по коммунальным услугам интернет-провайдерам немедленно заблокировать доступ к соответствующим доменам и их зеркальным сайтам, направив пользователей на информационную страницу на сайте "nelegalssaturs.lv".