Гроза, град и ливни: где в Латвии в понедельник будет опаснее всего?

Жёлтое предупреждение объявлено не только на востоке страны. Опасная погода возможна также во многих местах Курземе и Земгале. Во второй половине дня там могут пройти грозы с сильными ливнями и градом.

В первый день недели ветер будет слабым, но спокойная картина обманчива: температура поднимется до +17...+24 градусов, а локальные грозы могут быстро ухудшить условия на дорогах и во дворах.

В Риге облаков станет больше. После полудня и вечером возможны дождь и гроза. Воздух в столице прогреется до +23 градусов.

На погоду влияет область повышенного давления, однако в Белоруссии усиливается циклон. Атмосферное давление у уровня моря составит 1017-1020 гектопаскалей.