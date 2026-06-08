«Наша ситуация в сфере безопасности не улучшилась. Фактически в каком-то смысле она стала ещё сложнее, поэтому нужно быть готовыми реагировать на разные виды провокаций», - сказал Ринкевич.

Президент отметил, что Украина не только удерживает фронт, но и получает возможности менять инициативу в свою пользу. По его словам, Киев уже способен воздействовать на российскую экономику, включая нефтепереработку, газовую отрасль и военную промышленность.

Ринкевич назвал это хорошей новостью, но сразу указал и на главный риск: Россия становится всё более непредсказуемой. Он связал это с военными неудачами Москвы и дезинформационной кампанией внутри самой России.

По словам президента, российская власть не может объяснить своему обществу, почему на пятом году войны не только не взят Киев, но и происходят атаки на Москву, Санкт-Петербург и промышленные объекты.

«Россия становится всё более непредсказуемой, мы видим определённое отчаяние, мощную кампанию дезинформации», - сказал Ринкевич.

Он добавил, что Москва пытается искать виновных повсюду. В этом контексте уже звучали и страны Балтии. Поэтому, подчеркнул Ринкевич, Латвии нужно быть готовой к разным видам провокаций.