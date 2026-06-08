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Вкус лета в бокале: почему SPRITZ уже не просто коктейль, а образ жизни

Реклама Редакция PRESS 8 июня, 2026 09:00

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Foto: HENKELL FREIXENET LATVIJA SIA

Есть напитки, которые выбирают за их вкус. А есть напитки, которые выбирают, ориентируясь не только на вкус, но и на ощущения. SPRITZ уже давно перестал быть просто коктейлем - это спутник летних вечеров, неспешных бесед и людей, которые умеют жить немного проще. Возможно, именно поэтому итальянцы никогда не пытались усложнить эту эстетику. Жизнь и без того достаточно сложна. И вот на столе появляется оранжевый бокал с кубиками льда, долькой апельсина и легкой игристостью и превращает в небольшой праздник даже обычную среду. Что же такое SPRITZ и как он к нам попал?

Foto: HENKELL FREIXENET LATVIJA SIA

От Венеции до эпохи «Инстраграма»

Корни напитка SPRITZ уходят в Северную Италию - Венецию и регион Венето, где австрийские солдаты когда-то разбавляли местное вино водой, потому что оно казалось им слишком крепким. Так немецкое слово spritzen (что означает «брызгать») вошло в ассортимент названий итальянских напитков. Освежающий и легкий вкус напитка оценили также местные жители, и постепенно традиция этого напитка развивалась, становясь все более элегантной и красивой, - сочетание игристого вина, аперитива, льда и цитрусовых превратилось в целое культурное явление.

Журнал о стиле жизни Vogue однажды написал, что SPRITZ воплощает "эстетику европейского лета в одном бокале", а престижный туристический журнал Condé Nast Traveler назвал его одним из самых знаковых символов современной культуры аперитива. Но самое интересное произошло в последние годы - люди все чаще хотят наслаждаться вкусом и атмосферой без алкоголя. И здесь начинается новая история.

Когда «безалкогольный» не значит «скучный»

Foto: HENKELL FREIXENET LATVIJA SIA

Долгое время безалкогольные напитки существовали в довольно унылом мире между минеральной водой, молоком и соком. Но сегодня культура безалкогольных напитков совершенно иная - это выбор, а не отказ, осознанное решение наслаждаться чем-то другим. Именно поэтому интересной новинкой стал готовый к употреблению безалкогольный коктейль Mionetto Orange SPRITZ - напиток для тех, кто хочет сохранить само ощущение: игристость, цитрусовую свежесть, летнее оранжевое настроение и эстетику. Напиток, который выигрышно смотрится как у моря, так и в городе.

Пикантная история об одной летней вечеринке

Легенда гласит, что на летней вечеринке, проходившей на террасе на крыше в Риге, гости долго нахваливали "превосходные коктейли", пока около полуночи кто-то не обнаружил небольшую деталь - половина из них весь вечер пили безалкогольную версию и даже не заметили этого. Сначала все посмеялись. А затем кто-то философски заметил: "Оказывается, иногда людям нужны не промилле, а атмосфера». И это, пожалуй, самое точное объяснение феномена SPRITZ.

Как приготовить SPRITZ дома?

Конечно, классику никто не отменял. Если вам хочется поэкспериментировать со вкусами и почувствовать себя итальянским барменом, то дерзайте - рецепт на удивление прост.

Классический рецепт SPRITZ:

* 3 части итальянского игристого вина Mionetto (безалкогольная версия этого напитка - самое настоящее игристое вино!)

* 2 части безалкогольного аперитива Mionetto

* 1 часть газированной воды

* лед

* долька апельсина

Foto: HENKELL FREIXENET LATVIJA SIA

Но современная жизнь ценит комфорт. Именно поэтому готовый безалкогольный вариант Mionetto Orange SPRITZ напоминает хорошего друга: он приходит на вечеринку уже в готовом виде, отлично выглядит и почти ничего от вас не требует - кроме бокала и пары кубиков льда.

Маленькие праздники повседневной жизни

Возможно, именно этого людям сегодня не хватает больше всего — устраивать праздники без особой причины. Не только по случаю знаменательных дат и событий, но просто в пятницу вечером после долгой рабочей недели, в честь встречи с друзьями или первого теплого вечера после дождливой весны. Культура SPRITZ на самом деле не о напитке. Она о ритме. О том, чтобы позволить себе иногда ненадолго приостановиться. О красоте в простых вещах. И для этого порой вполне достаточно бокала с летним игристым напитком.

Foto: HENKELL FREIXENET LATVIJA SIA

Употребление алкоголя имеет негативные последствия. Продажа, покупка и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.

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