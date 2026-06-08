Латвийская армия предупредила о возможной угрозе на востоке страны

«Сообщаем, что существует возможная угроза воздушному пространству Латвии. В настоящее время никаких дополнительных действий не требуется. Если ситуация изменится, вы получите сообщение через систему сотового оповещения (Cell Broadcast) с указаниями о необходимых действиях», — сообщают Национальные вооружённые силы Латвии.

В Лудзенском и Резекненском краях НВС призывают людей оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен и следовать официальным объявлениям. Если вы заметили низколетящий или подозрительный объект, не приближайтесь к нему, а позвоните по номеру 112.

Активизированы истребители патрульной миссии НАТО.