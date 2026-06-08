Еще 70 млрд евро для Украины: НАТО спорит о новой помощи

По данным издания, предложение в прошлом месяце распространила Германия. Оно предусматривает новый механизм финансирования Украины, который должен сделать поддержку более прозрачной и справедливой для союзников.

Причина - недовольство ряда стран тем, что расходы распределяются неравномерно. Одни государства считают, что несут непропорционально большую нагрузку по помощи Киеву, пока другие вкладываются меньше.

«Главное - получить в Анкаре твёрдое обязательство продолжать оказывать Украине жизненно важную поддержку на устойчивой и более справедливой основе», - сказал Politico высокопоставленный дипломат НАТО.

Поддержка Украины, как ожидается, станет одной из главных тем саммита НАТО, который запланирован на 7-8 июля. В альянсе подтверждают, что обсуждают не только продолжение помощи, но и более честное распределение нагрузки между странами.

Глава миссии Украины при НАТО Алёна Гетманчук заявила, что новые обязательства должны быть сосредоточены на ключевых потребностях Киева. Среди них - противовоздушная оборона, инвестиции в производство дронов и ракет, а также дальнобойные боеприпасы.

«Пока Украине не будут предоставлены эффективные гарантии безопасности, мы можем полагаться только на финансовые гарантии, предоставляемые партнёрами», - сказала Гетманчук.