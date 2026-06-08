Сдавал Дом Москвы вопреки запрету: Цеховал идёт под суд

По версии прокуратуры, Цеховал, возглавляя представительство Московского центра международного сотрудничества в Латвии, продолжал использовать объект на улице Марияс несмотря на ограничения. Финансовые активы учреждения были заморожены, а недвижимость нельзя было использовать для получения дохода.

Следствие считает, что помещения Дома Москвы продолжали сдавать в аренду. Таким образом, по версии прокуратуры, обеспечивалось дальнейшее финансирование деятельности представительства и получение денег в обход санкционного режима.

Дело касается не самого факта владения зданием, а предполагаемого использования объекта после введения ограничений ЕС. Санкции запрещают извлекать экономическую выгоду из замороженных активов и имущества, связанного с лицами из санкционных списков.

Первоначально фигурантом дела была и бывшая руководительница учреждения Светлана Зайцева. Её материалы выделены в отдельное производство, поскольку она находится за пределами Латвии и объявлена в розыск.

Уголовное производство СГБ начала в ноябре 2023 года. После расследования материалы передали в прокуратуру для предъявления обвинений.

Параллельно решалась судьба самого здания. В начале 2024 года Сейм принял специальный закон о передаче Дома Москвы в собственность государства в интересах национальной безопасности. Позднее объект передали Министерству финансов. Планировалось, что после продажи здания на аукционе вырученные средства направят на поддержку Украины, однако продать объект пока не удалось.