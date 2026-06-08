Латвийская клубника пойдёт к Лиго, но цена может кусаться

Агроном компании «Mad Nordic», работающей под брендом «Augusta zemenes», Гунтарс Дзерве говорит, что первые ягоды уже появляются, но массовый урожай начнётся ближе к Лиго. По его словам, сезон выглядит лучше, чем опасались: весенние заморозки серьёзно не ударили по посадкам, а грунтовая клубника в целом перезимовала хорошо.

«Урожай будет достаточно большим», - сказал Дзерве.

При этом без проблем не обошлось. На рост ягод повлияла засуха, и растениям сейчас не хватает влаги. Ещё одна беда - личинки майских жуков. В ряде хозяйств вредители уже нанесли серьёзный ущерб, объедая корни клубники. Дзерве пояснил, что радикального быстрого решения нет: на таких полях приходится менять культуры и в течение 3-5 лет выращивать другие растения, чтобы восстановить почву.

Цена грунтовой клубники, по оценке представителя «Augusta zemenes», в этом году может составить от 5 до 8 евро за килограмм. Но, как обычно, рынок будет прыгать: всё решат объём урожая, погода и начало активной торговли.

Похожий прогноз дал представитель «Mālpils zemenes» Андрис Апситис. Он также ждёт первый серьёзный урожай примерно 20 июня. По его словам, растения в хозяйстве перезимовали очень хорошо благодаря толстому снежному покрову, но точный объём урожая пока предсказать трудно.

Представительница хозяйства «Игауниши» Синтия Ильсяне ожидает первые ягоды примерно 17 июня, а больший объём - к празднику Лиго. Она рассчитывает, что этот сезон будет лучше трёх предыдущих, когда из-за плохой погоды урожаи были минимальными, а выращивание приносило убытки.

«Урожай должен быть лучше, чем в предыдущие три года», - сказала Ильсяне.