В интервью nra.lv еврокомиссар Валдис Домбровскис говорит о том, как Европейский банк реконструкции и развития может поддержать страны у границ с Россией и Белоруссией. В центре обсуждения - безопасность, инвестиции и новая программа East&West, которая должна помочь восточному приграничному региону ЕС.

Для Латвии вопрос не только в деньгах. Рига пытается показать себя как страну, интересную для инвесторов, но геополитика работает против неё. Риски у границы снижают привлекательность региона, и теперь задача властей - добиться компенсации этих рисков через европейские механизмы, гранты, займы и инвестиционные программы.

Отдельный блок - крупные проекты и проблемные расходы. В повестке остаются Rail Baltica, возможная финансовая поддержка airBaltic, укрепление восточной границы и оборонной инфраструктуры. Именно поэтому сумма в 9,3 млрд евро выглядит не просто строкой в бюджете, а стартовой ставкой в большой политической торговле.

Домбровскис также затрагивает состояние экономики ЕС, перспективы роста, фискальную гибкость, вступление Украины в Евросоюз и судьбу замороженных российских активов. Все эти темы напрямую связаны с главным вопросом: сколько денег Европа готова направить тем странам, которые живут у её самой нервной границы.