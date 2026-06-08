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Армения голосует против Москвы: партия Пашиняна победила на выборах

© Deutsche Welle 8 июня, 2026 11:43

Мир 0 комментариев

Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 7 июня. Как сообщила утром 8 июня Центральная избирательная комиссия страны по итогам обработки всех бюллетеней, "Гражданский договор" получил 49,81 процента голосов.

Оппозиционный альянс "Сильная Армения", возглавляемый Самвелом Карапетяном, российским бизнесменом армянского происхождения, набрал 23,29 процента голосов. Другой блок оппозиционных сил - "Армения", который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, - получает 9,94 процента.

На четвертом месте - оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, набравшая ровно 4 процента голосов. Партия "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армана Татояна заручилась поддержкой 2,3 процента избирателей.

В результате "Гражданский договор" получит 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, блок "Армения" - 11 мандатов и "Крылья единства" - 5 мандатов.

Итоговая явка составила 58,97 процента. Это больше, чем на выборах 2018 и 2021 годов.

Парламент Армении (Национальное собрание) состоит на данный момент из 105 депутатов. Из них четыре мандата закреплены для представителей национальных меньшинств - езидов, русских, курдов и ассирийцев.

Никол Пашинян об итогах голосования

Действующий глава правительства уже заявил о победе своей политической силы, хотя к тому моменту ЦИК обработал менее 20 процентов бюллетеней. "Партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство", - отметил Пашинян на пресс-конференции.

Эти слова уже вызвали критику ряда оппозиционных сил. Так, в блоке "Армения" экс-президента высказывания премьер-министра расценили как "шаг к узурпации власти" и "грубое вмешательство" в деятельность ЦИК. А глава "Крыльев единства" Арман Татоян назвал заявление Пашиняна неконституционным и выходящим за рамки полномочий главы правительства.

В выборах участвовали 18 политических сил, голосование проходило по пропорциональной системе, минимальный порог явки законом не установлен. Правом голоса в Армении обладают почти 2,5 млн избирателей. Избирательные участки за границей законодательством не предусмотрены, для армянских дипломатов, работающих за пределами страны, было организовано электронное голосование.

Проходной барьер для партий составлял 4 процента, для блоков, в которые входят три партии - 8 процентов, для блоков, состоящих из четырех и более партий - 10 процентов.

Избирательным кодексом гарантируется формирование стабильного парламентского большинства - 54 процента. Если по итогам выборов или посредством образования политической коалиции стабильное парламентское большинство не будет сформировано, пройдет второй тур выборов. 

В 2025 году Пашинян законодательно закрепил курс на сближение с Евросоюзом, что поставило Ереван на путь противостояния с Москвой. Сам премьер при этом подчеркивает, что не стремится к разрыву с Россией. Оппозицию же объединяло желание сохранить тесные связи страны с РФ.

Москва выражала недовольство курсом Пашиняна на сближение с ЕС. Президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация в Армении напоминает ту, которая привела к началу "кризиса" в Украине. Перед выборами Россия ввела запреты и ограничения на импорт армянского алкоголя, сельхозпродукции, цветов и рыбы.

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