Армения голосует против Москвы: партия Пашиняна победила на выборах

Оппозиционный альянс "Сильная Армения", возглавляемый Самвелом Карапетяном, российским бизнесменом армянского происхождения, набрал 23,29 процента голосов. Другой блок оппозиционных сил - "Армения", который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, - получает 9,94 процента.

На четвертом месте - оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, набравшая ровно 4 процента голосов. Партия "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армана Татояна заручилась поддержкой 2,3 процента избирателей.

В результате "Гражданский договор" получит 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, блок "Армения" - 11 мандатов и "Крылья единства" - 5 мандатов.

Итоговая явка составила 58,97 процента. Это больше, чем на выборах 2018 и 2021 годов.

Парламент Армении (Национальное собрание) состоит на данный момент из 105 депутатов. Из них четыре мандата закреплены для представителей национальных меньшинств - езидов, русских, курдов и ассирийцев.

Никол Пашинян об итогах голосования

Действующий глава правительства уже заявил о победе своей политической силы, хотя к тому моменту ЦИК обработал менее 20 процентов бюллетеней. "Партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство", - отметил Пашинян на пресс-конференции.

Эти слова уже вызвали критику ряда оппозиционных сил. Так, в блоке "Армения" экс-президента высказывания премьер-министра расценили как "шаг к узурпации власти" и "грубое вмешательство" в деятельность ЦИК. А глава "Крыльев единства" Арман Татоян назвал заявление Пашиняна неконституционным и выходящим за рамки полномочий главы правительства.

В выборах участвовали 18 политических сил, голосование проходило по пропорциональной системе, минимальный порог явки законом не установлен. Правом голоса в Армении обладают почти 2,5 млн избирателей. Избирательные участки за границей законодательством не предусмотрены, для армянских дипломатов, работающих за пределами страны, было организовано электронное голосование.

Проходной барьер для партий составлял 4 процента, для блоков, в которые входят три партии - 8 процентов, для блоков, состоящих из четырех и более партий - 10 процентов.

Избирательным кодексом гарантируется формирование стабильного парламентского большинства - 54 процента. Если по итогам выборов или посредством образования политической коалиции стабильное парламентское большинство не будет сформировано, пройдет второй тур выборов.

В 2025 году Пашинян законодательно закрепил курс на сближение с Евросоюзом, что поставило Ереван на путь противостояния с Москвой. Сам премьер при этом подчеркивает, что не стремится к разрыву с Россией. Оппозицию же объединяло желание сохранить тесные связи страны с РФ.

Москва выражала недовольство курсом Пашиняна на сближение с ЕС. Президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация в Армении напоминает ту, которая привела к началу "кризиса" в Украине. Перед выборами Россия ввела запреты и ограничения на импорт армянского алкоголя, сельхозпродукции, цветов и рыбы.