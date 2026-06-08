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В Эстонии дети неграждан будут получать гражданство

Редакция PRESS 8 июня, 2026 09:32

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Правительство Эстонии хочет положить конец появлению новых детей с серыми паспортами. Кабинет министров одобрил поправки к Закону о гражданстве и направил их в Рийгикогу. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 января 2027 года, сообщает ERR.

По законопроекту ребёнок, родившийся и проживающий в Эстонии, сможет получать эстонское гражданство, если хотя бы один из его родителей прожил в стране на основании вида на жительство не менее пяти лет, а второй родитель также законно живёт в Эстонии.

Сейчас, по словам министра внутренних дел Игоря Таро, ребёнок получает гражданство Эстонии в порядке исключения как натурализованный гражданин, если оба родителя являются серопаспортниками и живут в стране долговременно.

«В дальнейшем требования, что оба родителя должны проживать в Эстонии в течение длительного времени не будет. Ребёнок может получить гражданство уже по одному родителю. Второй родитель тоже должен быть без гражданства, тоже проживать в Эстонии на законных основаниях, но не будет требования относительно обоих родителей», - сказал Таро в эфире Радио 4.

Ещё одно ключевое изменение - родители больше не смогут отказаться от эстонского гражданства для ребёнка, если из-за этого он останется без гражданства. Поправки должны закрыть лазейку, из-за которой каждый год в Эстонии появлялось около десяти новых детей с серыми паспортами.

«Фактически можно сказать, что мы подводим черту под эпохой серопаспортников. Останутся люди, которые осознанно находятся в этом статусе и не желают его изменить, но получения его по рождению - продолжения такого больше не будет», - заявил Таро.

Дети из смешанных семей, где у одного родителя серый паспорт, а у второго - российское гражданство, под новую норму автоматически не подпадают, поскольку имеют право на гражданство РФ. Однако родители смогут ходатайствовать о гражданстве Эстонии для себя и ребёнка одновременно.

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