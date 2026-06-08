В крупнейшей тюрьме страны Кумла ждут первых заключённых детей. Речь идёт не о 18-летних подростках, а о мальчиках, которым может быть всего 13 лет.

Для них уже освобождают камеры, убирают лишние кровати, заказывают новую мебель и строят классы. Стены, которые раньше были красными, хотят перекрасить в светло-зелёный цвет. Видимо, чтобы место, где ребёнок будет заперт, выглядело чуть менее тюремным.

Кумла не похожа на мягкий интернат. Это тюрьма строгого режима, которой около 60 лет. Раньше туда не помещали детей. Теперь в одном из блоков готовят отдельную зону: индивидуальные камеры примерно по 11 квадратных метров, душ, туалет, стол и телевизор. Наверху должны быть классы, потому что несовершеннолетние заключённые обязаны учиться.

Причина такого разворота звучит почти как сюжет криминального сериала. Швеция столкнулась с бандитской преступностью, где всё чаще используют совсем юных исполнителей. Власти говорят об экстренной ситуации. Подростков, которых раньше чаще отправляли в специальные закрытые учреждения, теперь собираются переводить в настоящую тюрьму.

Даже начальник Кумлы не выглядит человеком, который радуется новой задаче. Он открыто сомневается в идее сажать детей в тюрьму, но говорит, что если решение принято, нужно сделать всё возможное, чтобы условия не сломали их окончательно.

Взрослая тюрьма уже переполнена. За несколько лет число заключённых там резко выросло, многие взрослые сидят по двое в камере. И теперь в этой же системе нужно найти место для детей, которых государство одновременно будет наказывать, учить и пытаться вытащить из криминального круга.

Самая странная деталь этой истории не в решётках и не в камерах. А в светло-зелёной краске.

Иногда целая эпоха помещается в одну фразу: детский блок в тюрьме строгого режима хотят сделать более уютным.