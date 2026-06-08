В Восточной больнице у семи человек выявили следы гепатита C

Новых случаев ВИЧ во время проверки не выявили. При этом антитела к гепатиту C обнаружили у семи человек. Всех пациентов специалисты лаборатории проинформировали о дальнейших шагах и призвали записаться на консультацию к гепатологу или инфекционисту.

По данным Восточной больницы, у пяти из семи пациентов диагноз гепатита C уже был установлен ранее. У одного человека положительный результат впервые зафиксировали именно в лаборатории RAKUS. Ещё у одного пациента антитела находили и раньше, но к инфекционисту он до сих пор не обращался.

В больнице подчёркивают: ВИЧ и гепатит C могут долго протекать без каких-либо симптомов. Поэтому регулярные проверки остаются одним из главных способов вовремя выявить инфекцию и начать лечение.

Главный врач стационара «Латвийский инфектологический центр», профессор Байба Розентале, советует каждому человеку ради собственного спокойствия раз в год проходить тест на ВИЧ и гепатит C, особенно если в жизни были ситуации, связанные с риском заражения.

В Латвии пациентам с ВИЧ и гепатитом C доступно эффективное лечение, оплачиваемое государством. ВИЧ сегодня можно успешно контролировать, а гепатит C в большинстве случаев полностью вылечить.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, число новых случаев ВИЧ в Латвии снижается: в 2022 году их было 229, а в 2024 году - 180. При этом среди пациентов с гепатитом C растёт доля коинфекции ВИЧ - с 3,7% в 2022 году до 5% в 2024 году.