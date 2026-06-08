Дрон над Латгалией сорвал привычный ход экзамена в Резекне

Проверка должна была стартовать в 10.00. Однако ещё до начала экзамена жители получили сообщение сотового вещания о возможной угрозе в воздушном пространстве. Менее чем через полчаса после начала экзамена угроза была отменена.

Государственное агентство развития образования напоминает: если оранжевое предупреждение объявлено до открытия экзаменационных материалов или до начала онлайн-проверки, экзамен не начинают. По решению самоуправления его можно перенести в безопасное помещение. Если это невозможно, школьники сдают экзамен в дополнительный срок.

Руководитель Управления образования и спорта Резекненского края Скайдрите Строде подтвердила LETA, что экзамен проходил в безопасных помещениях.

В Резекне на экзамен пришли четыре школьника. По словам заместителя руководителя городского Управления образования Линды Гевали, они уже находились в учебном заведении до сообщения об угрозе, поэтому остались внутри и соблюдали принцип двух стен.

По данным VIAA, в Резекне и Резекненском крае на этот экзамен были заявлены 14 старшеклассников. В других затронутых самоуправлениях сдающих этот предмет не было.

Ранее утром возможную угрозу в воздушном пространстве объявляли в Алуксненском, Лудзенском, Балвском и Резекненском краях, а также в Резекне. Жителей Лудзенского и Резекненского краёв НВС призывали уйти в помещения, соблюдать принцип двух стен и следить за официальными сообщениями.

Позднее в Латгалии был сбит дрон, залетевший из-за рубежа.