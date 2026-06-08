Второй? После короткой паузы вновь объявлена угроза в воздушном пространстве Латгалии (ДОПОЛНЕНО в 13.15)

Жителей Краславского и Лудзенского краёв призывали немедленно укрыться в помещениях, соблюдать принцип «двух стен» и следить за официальными сообщениями. При обнаружении низколетящего или подозрительного объекта следует не приближаться к нему и звонить по номеру 112.

Ранее сегодня аналогичное предупреждение уже действовало в ряде районов Латгалии. Позже стало известно, что истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии сбили над Латгалией беспилотник, который попал в воздушное пространство Латвии в результате действия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Дрон был уничтожен между Резекне и Карсавой. Это первый случай, когда в латвийском воздушном пространстве был сбит беспилотник, залетевший из-за границы. Около 10:30 НВС сообщили, что угроза тогда была устранена.

В последние недели жители Латгалии и Видземе уже неоднократно получали экстренные оповещения о возможной угрозе с воздуха, связанные с проникновением в Латвию беспилотников, предположительно задействованных в войне России против Украины.