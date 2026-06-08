В ЦРУ искали секреты, а нашли золото: бывшего сотрудника обвиняют в краже слитков на 40 миллионов

Бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ Дэвида Раша обвиняют в том, что он вынес из государственного офиса не пару папок и не сувенирную ручку, а 303 золотых слитка. Каждый весил примерно килограмм. Общая стоимость, по данным следствия, превышает 40 миллионов долларов.

Но золото оказалось только началом истории.

По версии американских чиновников, Раш мог создать фальшивую сверхсекретную программу, чтобы перекачивать туда государственные деньги. Он якобы оформил её так, будто речь идёт о настоящем закрытом проекте, куда посвящают только избранных. Двух коллег он, как утверждается, “ввел” в эту программу, после чего они уже не могли свободно обсуждать её с другими.

На бумаге всё выглядело почти героически. Программа якобы касалась продолжения работы правительства в случае ядерной войны или другой катастрофы. То есть снаружи это могло выглядеть как подготовка государства к концу света.

А внутри, по версии следствия, мог быть просто очень дорогой обман.

Следователи утверждают, что Раш убедил одного из сотрудников перевести миллионы долларов через фиктивный государственный контракт. Один источник описал это совсем коротко: он просто придумал контракт.

Когда агенты ФБР пришли к нему, история стала ещё более кинематографичной. Помимо золотых слитков, были обнаружены десятки дорогих часов и более двух миллионов долларов в иностранной валюте.

Отдельный штрих: Раша также обвиняют в том, что он приукрашивал своё образование и военную биографию, чтобы получить работу и доступы. Ещё одна деталь из жалобы ФБР звучит почти мелко на фоне золота, но тоже многое говорит о стиле: он якобы годами оформлял оплачиваемый военный отпуск, хотя уже не служил резервистом.

Самый неудобный вопрос теперь даже не в том, куда делись слитки. А в том, как человек внутри одной из самых закрытых разведывательных структур мог, по версии следствия, так долго строить вокруг себя отдельную реальность.

Секретная программа. Ядерная война. Золото. Часы. Миллионы наличными.

Иногда шпионский скандал выглядит настолько громко, что ему уже не нужен саундтрек.