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Кто так строит?! В Зиепниеккалнсе появился сомнительный пешеходный переход

Редакция PRESS 8 июня, 2026 17:39

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Twitter/X

В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг реконструированного регулируемого пешеходного перехода на улице Зиепниеккална в Риге. Поводом для обсуждения стали расположенные рядом с переходом крупные распределительные шкафы, которые, по мнению части жителей, ограничивают обзор и могут создавать риски для безопасности дорожного движения. На проблему обратили внимание после завершения работ, связанных со строительством нового веломаршрута в направлении Кекавы.

Местный житель посвятил этой проблеме публикацию в Твиттере и нашёл отклик:

«Образцовый урок идиотизма... Скоро будет сдан в эксплуатацию новый веломаршрут в Кекаву. На улице Зиепниеккална перенесли современный регулируемый пешеходный переход. Но у меня вопрос: какой профессионал спроектировал перед ним эти огромные распределительные шкафы и кто это согласовал?», - написал Артис.

В комментариях отметили, что так как переход регулируется светофором, то опасность невелика, однако в случае, если светофор работать перестанет, мало кто рискнет перейти дорогу в этом месте.

Часть комментаторов призвала к большей прозрачности при реализации подобных проектов, отметив, что обществу стоит знать, кто отвечает за разработку и согласование таких решений. Обсуждение в соцсетях вновь подняло вопрос о том, насколько удобство и безопасность участников дорожного движения учитываются при проектировании городской среды.

"Вероятно, это разработали те же люди, которые устанавливают дорожные знаки на уровне глаз водителя, так что при повороте налево почти ничего не видно", - отметили в комментариях.

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