Возможная воздушная угроза Латвии миновала

В 11:23 была объявлена возможная угроза воздушному пространству Латвии в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Краславском краях, а также в Резекне, а вскоре после этого в Краславском и Лудзенском краях была объявлена угроза воздушному пространству. В настоящее время возможная угроза миновала.

Уже сообщалось, что в понедельник в 9 часов утра была объявлена возможная угроза воздушному пространству Латвии в Алуксненском, Лудзенском, Балвском и Резекненском краях, а также в Резекне.

Немного позже было объявлено, что истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии из Франции сбили иностранный беспилотный летательный аппарат, залетевший в Латвию в результате российской радиоэлектронной борьбы.