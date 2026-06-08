Оборонная отрасль должна адаптироваться: Ринкевич встретился с Мелнисом

Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис, в понедельник Ринкевич встретился с Мелнисом в Юрмальской резиденции, чтобы обсудить приоритеты в укреплении обороноспособности страны.

Во время встречи стороны оценили прогресс в развертывании средств противовоздушной обороны на восточной границе страны, сотрудничество с союзниками по НАТО и присутствие их сил как в воздушном пространстве стран Балтии, так и в регионе Балтийского моря в целом.

Ринкевич и Мелнис высоко оценили сотрудничество Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО, в ходе которого в воздушном пространстве Латвии был сбит иностранный беспилотный летательный аппарат.

Также Ринкевич и Мелнис обсудили интеграцию украинского опыта в развитие потенциала Национальных вооруженных сил, в том числе обеспечение эффективного противодействия дроновой угрозе, заключение соглашения с Украиной о сотрудничестве в сфере обороны и предстоящий визит украинских экспертов в Латвию.

Должностные лица обсудили подготовку к саммиту глав государств и правительств стран НАТО в Анкаре (Турция) 7 и 8 июля этого года, а также приоритетные задачи Латвии - четко продемонстрировать целенаправленные инвестиции в развитие своего потенциала и повышение мощностей оборонной индустрии, тем самым укрепляя и общую безопасность Альянса.