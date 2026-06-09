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Как нас натравили друг на друга: психолог поставила диагноз латвийскому обществу (2)

Редакция PRESS 9 июня, 2026 08:26

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Психолог Инес Абола на своей странице в Facebook даже профессиональную оценку тому, что твориться сейчас в Латвии в плане социального общения.

"Как нас натравили друг на друга...
Рассказываю, исключительно, о себе.
Это моя история.
И моё мнение.

С детства, живя в большой, многонациональной, стране, я знала, что у нас, как минимум, две национальности (моё детское восприятие), живём мы все вместе и дружим, думала я. В нашем доме, на берегу Даугавы, в Кенгарагсе, жили, и русские, и латышские семьи, соответственно, были подружки и те, и другие. Я, вообще, дружила со всеми, даже с теми, с кем больше никто не дружил, с детками с особенностями, детьми с лёгкой олигофренией.

Учила латышские слова в играх, во дворе, потом более углублённо в русской школе, где уже изучали латышскую литературу, даже, участвовала в конкурсах чтецов стихотворений Райниса на латышском языке. Наша легендарная учительница Альбертина Антоновна, учила несколько поколений учеников в нашей школе. Как она нас выдерживала? Малолетние варвары.
Я обожала народные костюмы, очень хотела такой.

Любила и люблю праздники с народными обрядовыми танцами, песнями, с корзиночками с угощениями. Это даёт мощный заряд энергии. Музыка Паулса - - обожание. Я водила на концерты Паулса, Бусулиса, Вайкуле, Prāta Vētra и других местных музыкантов всю семью. Может, и замучала маленько. И это, несмотря на то, что началось в 90-ые, эти странные языковые экзамены, будто то, что стоит в аттестате недостаточно. Эти бесконечные унизительные доказывания. В силу юного возраста, как-то это пережила. Но, то, что творят сейчас... Это настолько запредельно с любой точки зрения. А как психолог я вижу в этом психоз, истерию и абсолютный расцвет социопатии.

Народилось и выросло поколение, которое подобное считает нормой, запугано якобы страшным прошлым и аргумент, только, один - Сибирь. Высылка в Сибирь была после войны не на пустом месте, полицаев, карателей, "братьев" хватало. Но, я не о том страшном времени, не про прошлое. После того ещё было, минимум 40 лет другой жизни, пропаганда их не замечает.

Я про сегодня. Говорю, как есть, как чувствую: я не хожу больше на эти концерты, "шарахаюсь" от некоторых предложений. Да, индуцированный психоз влияет на всех, в большей, или меньшей степени. На меня повлиял. И мне это не нравится. Больные психически и националистически люди у власти сделали своё дело, стремясь сделать всех подобными себе, затопили мир хоррором, превратив в фильм ужасов, наполненный химерами.

Очень важно беречь свою психику и сохранять иммунитет от всех этих психических паразитов и их эманаций в публичном пространстве.

Выстирать бы их, как бельё и сушить на свежем воздухе", - пишет психолог.

В комментариях люди отметили, что у многих сейчас похожее ощущение.

"Чем поливали - то и выросло", - отметили люди.

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Комментарии (2)
Комментарии (2)

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